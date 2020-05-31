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تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع تعليم وكالة الغوث

31 آيار / مايو 2020 01:30

تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع تعليم وكالة الغوث
تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع تعليم وكالة الغوث

الوسط- الرأي

بحث وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى، سبل التعاون المشترك في كافة المجالات التربوية مع مدير المنطقة التعليمية بوكالة الغوث في المنطقة الوسطى د. رائد عدوان، ضم وفد المديرية كل من مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة ورئيس قسم التخطيط رأفت جبر.

 

في بداية اللقاء شكر الحاج إدارة التعليم بوكالة الغوث على تعاونهم المستمر مع وزارة التربية والتعليم والمديرية في كافة المجالات والتي تهدف إلى الرقي بالعملية التعليمية وتطوير مهارات وقدرات الطلبة، ومنها امتحانات الثانوية العامة.

 

وأكد الحاج على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الإدارتين بما يعود على مصلحة أبنائنا الطلبة في مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث.

 

ورحب د. عدوان بوفد مديرية التربية والتعليم بالوسطى، وأكد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بما يهدف الى تطوير المسيرة التعليمية، كما تم الاتفاق خلال الزيارة على تعزيز العلاقات بين الطرفين.

 

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