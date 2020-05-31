المعهد الوطني للتدريب بالتعليم ينفذ دورة عن بُعد في” الخط العربي “

غزة-الرأي

شرع المعهد الوطني للتدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ دورة تدريبية عن بُعد في الخط العربي من خلال برنامج زوم وتستهدف عدداً من المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية بقطاع غزة حيث تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وأوضح مدير المعهد الدكتور علي أبو سعدة أن الوزارة مستمرة في عقد الدورات التدريبية عن بُعد خاصة في ظل أزمة كورونا، لافتاً إلى أن المعهد يستثمر العديد من الطرق والبرامج التكنولوجية لاستمرار الدورات التدريبية في مختلف المجالات.

من جهته رحب مدرب الدورة الخطاط الأستاذ فطين البنا بالحضور مؤكداً أن الدورة تسعى لرفع قدرات المعلمين وتحسين مهاراتهم في الخط العربي وهو جزء مهم من لغتنا العربية الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على طلبتنا.

يشار إلى أن الدورة تتم من خلال عرض دروس وتدريبات بالصوت والصورة بشكل تفاعلي ترتكز على شرح البنية الأساسية للحرف ومكوناته كما يتم تكليف المشاركين بإنجاز مهمات تدربيية وتقييمها وذلفك في إطار اكتساب المهارات الإبداعية لفن الخط.

