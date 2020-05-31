بلدية جباليا النزلة تنظم مأدبة فطور لصنّاع الجمال

غزة- الرأي

نظمت بلدية جباليا النزلة صباح اليوم مأدبة فطور جماعي لقرابة 150 من صناع الجمال، بحضور رئيس البلدية ونائبه ومدير البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر والأقسام وذلك في كراج البلدية.

وناقش رئيس البلدية م. مازن النجار مع صناع الجمال عدة أمور تنظيمية تخص سير الأعمال اليومية، والوضع الإداري والمالي لعمال النظافة بشكل خاص ولموظفي البلدية بشكل عام.

وأكد رئيس البلدية على أن تنظيم هذه الفعالية يأتي كبادرة من المجلس البلدي وإدارة البلدية تقديرا لجهود صناع الجمال في الحفاظ على الوضع الصحي في مناطق النفوذ خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد مشيداً بالتضحيات التي يقدمها العمال في سبيل بقاء نفوذ بلدية جباليا النزلة في بيئة صحية، ونظيفة.

بدورهم، شكر صناع الجمال المجلس البلدي وإدارة البلدية ورئيسها على هذه المبادرة، مؤكدين مضيهم وتفانيهم في العمل حفاظا على أهداف البلدية السامية وفي مقدمتها الحفاظ على نظافة المدينة.

