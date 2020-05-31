الأسير سامي جنازرة يواصل إضرابه لليوم 21 على التوالي

يواصل الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) من مخيم الفوار جنوب الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، لليوم الـ 21 على التوالي.

وقال "مكتب إعلام الأسرى" إن الأسير جنازرة لا يزال معزولاً في سجن النقب الصحراوي، وتم نقله إلى عزل "أيلا"، وممنوع من زيارة ذويه ومحاميه للاطلاع على وضعه الصحي، حيث تراجعت صحته في الأيام الأخيرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد إعادة اعتقال الأسير المحرر جنازرة بتاريخ 16/9/2019 بعد اقتحام منزله، ولم يكن قد مضى على إطلاق سراحه من آخر اعتقال سوى 10 أشهر فقط، وكان أمضى خلاله 11 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد خاض خلاله إضراباً مفتوحاً عن الطعام، استمر 32 يوماً احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري مرة ثانية.