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نقابة الصيادين تنشر تنويهًا هامًا لحملة شهادات الانقاذ البحري

31 آيار / مايو 2020 04:25

منقذ بحري
منقذ بحري

غزة – الرأي:

نشرت نقابة الصيادين قطاع غزة، عصر اليوم الأحد، تنوهاً هامًا لحملة شهادات الانقاذ البحري.

وقالت النقابة، "يجب على جميع الأخوة حاملي شهادات الانقاذ البحري والذين سوف يصلهم اتصال أو رسائل من وزارة العمل أو الحكم المحلي بأن أسمائهم أختيرت لتقديم اختبار لبطالة الانقاذ البحري لهذا العام 2020".

وأكدت أنه عليهم التواجد في مقر نقابة الصيادين دير البلح الساعة الثامنة صباحًا مصطحبين معهم شهادة الانقاذ الأصلية مع صورة عنها والهوية الأصلية وصورة عنها وملابس خاصه بالسباحة وذلك لتقديم الاختبار وذلك حسب مناطق السكن، كالتالي:

محافظات الجنوب (رفح - خانيونس) يوم غد الإثن 2020/6/1.

محافظات الوسطى يوم الثلاثاء2020/6/2.

محافظات الشمال وغزه يوم الأربعاء 2020/6/3.

ودعت الجميع لضرورة التواجد حسب البرنامج والتقيد بالمواعيد كل حسب محافظته وإحضار الأوراق المطلوبة.

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