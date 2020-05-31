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الاحتلال يقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب الحلاق بالقدس

31 آيار / مايو 2020 08:23

الضفة المحتلة-الرأي:

قمعت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، تظاهرة نظمها شبان مقدسيون منددة بقيام شرطة الاحتلال بقتل المواطن إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط صباح أمس السبت.

وشهدت التظاهرة، التي شارك فيها العشرات من الشبان في "باب العامود"، اعتداء من قبل جنود وشرطة الاحتلال على المشاركين، واجبارهم بالقوة على اخلاء المنطقة.

وطالب المشاركون بالإفراج عن جثمان الشهيد الحلاق، الذي استشهد برصاص أحد جنود الاحتلال صباح أمس قرب باب الاسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس.

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