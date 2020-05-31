الاحتلال سيسلم الليلة جثمان الشهيد "اياد الحلاق "

الضفة المحتلة-الرأي:

ذكر المحاميان "محمد محمود وجاد القضماني"، أن مخابرات الاحتلال ستسلم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة.

وأشار المحاميان، المكلفان من العائلة، إلى أن المخابرات حددت مسار التسليم والجنازة دون تحديد أعداد المشاركين، حيث سيكون التسليم عند مقر قيادة شرطة الاحتلال في حي الشيخ جراح، ومن ثم سينقل الجثمان إلى مستشفى المقاصد ومنه إلى باب الاسباط للصلاة عليه، قبل مواراته الثرى بمقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين.

واستشهد الحلاق، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص أحد عناصر شرطة الاحتلال صباح أمس السبت، قرب باب الأسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.