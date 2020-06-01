الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدًا

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية الى حار نسبي في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.