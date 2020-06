لماذا تعتبر لغة بايثون ضرورية للعمل في مجالات علوم البيانات وكيف تتعلمها؟

شهد العالم ظهور عدد كبير من لغات البرمجة مثل: لغة (جافا) JAVA، أو (سي) C، أو (سي بلس بلس) ++C، أو (سي شارب) #C، أو (جافا سكريبت) JavaScript أو (بايثون) Python، وذلك منذ عام 1950 وحتى الآن، حيث صُممت كل لغة لخدمة غرض ما.

ونتيجة لذلك طُورت الكثير من التطبيقات البرمجية الرائعة، وحُلت العديد من المشاكل المعقدة الموجودة في عالمنا. ومع سرعة التطور بدأ البحث عن لغة أكثر قوة، وقد تمكنت بعض اللغات القديمة من الاستمرار في التطور والوصول إلى العالم الذي نعرفه اليوم، بينما اختفى بعضها.

علاوة على ذلك فقد سيطرت التقنيات الجديدة والرقمنة على عالمنا اليوم مما ساعد على استخراج الكثير من البيانات التي تسعى الكثير من الشركات إلى معالجتها وتحليلها لاستخدامها في مجموعة كبيرة من الأغراض مثل: تصميم التطبيقات، وتقديم خدمات جديدة، والتنبؤ بسلوك المستهلك بطريقة أفضل.

لذلك ظهرت مجموعة كبيرة من الوظائف الجديدة الناشئة التي تتطلب إتقان لغات البرمجة، وإحدى هذه الوظائف هي وظيفة (عالم البيانات) Data Scientist، التي تحتاجها الكثير من الشركات والمؤسسات اليوم.

وهنا يُطرح سؤلٌ مهمٌ، لماذا يُعتبر تعلم لغة البرمجة (بايثون) Python أمرًا ضروريًا للعمل في مجال علوم البيانات؟

مع تقدم التقنيات الجديدة مثل: التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، تكتسب علوم البيانات أهمية أكبر كل يوم. لذلك أصبحت خيارًا مهنيًا شائعًا بين الناس.

يشير علماء البيانات إلى أن الحصول على البيانات وفرزها يشكلان 80% من عملهم، حيث يمكن أن تكون البيانات فوضوية، أو بها قيم مفقودة أو غير منطقية، أو ليس لها سجلات متناسقة، وعلى الرغم من وجود العديد من الأدوات، ولغات البرمجة التي تساعد في هذه المهمة، إلا أن لغة بايثون هي الأكثر تفضيلاً للعديد من الأسباب، منها:

1- لغة برمجة متعددة الاستخدامات:

يستخدم المطورون والباحثون لغة بايثون في العديد من المجالات، مثل: تطوير التطبيقات، وتدريب نماذج التعلم الآلي والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعرف على الصور، وتحليل البيانات ومعالجتها، ولا توجد لغة أخرى حتى الآن أفضل منها في كل ذلك.

تشير التقارير إلى أن بايثون هي رسميًا لغة البرمجة الأكثر استخدامًا في العالم اليوم، حيث تغلبت على لغة (جافا) Java، التي كانت اللغة المفضلة للمطورين في جميع أنحاء العالم لأطول فترة زمنية. ولكن طبيعة لغة بايثون الديناميكية، وتضمنها لمكتبات متعددة مع الميزات المدمجة لكل شيء تقريبًا جعلها الخيار الشائع بين المطورين والباحثين.

2- لغة مفتوحة المصدر:

إحدى أفضل ميزات بايثون هي أنها لغة برمجة مفتوحة المصدر، وقابلة للتطوير، مما يعني أن أي شخص يمكنه أن يضيف وظائف جديدة إلى وظائفها الحالية، وفي الواقع تقدم الشركات كل يوم مجموعة من الأطر والوظائف الخاصة بها التي تساعدها على تحقيق أهدافها بشكل أسرع.

3- سهلة التعلم:

تتميز بايثون بأنها لغة برمجة من السهل جدًا تعلمها والبدء في تنفيذ مشاريع باستخدامها عند مقارنتها بلغات علوم البيانات الأخرى مثل R و MATLAB.

وسواء كنت مبتدئًا تخطط لبدء حياتك المهنية في علوم البيانات، أو أحد المهنيين المخضرمين الذي يعملون على تطوير مهارات جديدة لديهم، فيمكنك تعلمها بسهولة دون الحاجة إلى استثمار الكثير من الوقت والموارد في ذلك.

4- قابلة للتكيف:

تتيح لغة بايثون للمطورين وعلماء البيانات التعامل مع أي مشكلة بعدة طرق بدلاً من مجرد الالتزام بنهج واحد معين، مما يساعدهم في الوصول حلول فعالة بسهولة. لذلك اختارت منصة يوتيوب الاعتماد عليها في الفترة الأخيرة لتقديم ميزات أكثر لعملائها، وكذلك شركة Dropbox.

بالإضافة إلى أنها تتضمن الكثير من مكتبات علوم البيانات التي تسهل أداء مهام علماء البيانات مثل: Numpy، و Scipy، و StatsModels، و sci-kit-learn، كما تواصل إضافة مكتبات جديدة إلى مجموعتها، لذلك يجد علماء البيانات أنها لغة برمجة قوية تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على حل المشكلات التي كانت غير قابلة للحل قبل ذلك.

