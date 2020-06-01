الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا من الضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، (23) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة بينهم شقيقان، وأب ونجليه.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من قرية الجفتلك قضاء محافظة أريحا وهم: أنور محمود محمد أبو جودة، ونجليه جهاد ورائد، بالإضافة إلى أمين فايز عنوز، وربحي حسين ارثيمات، وجمعة محمد جهالين.

ومن عدة بلدات وأنحاء في الخليل، اُعتقل ستة مواطنين بينهم فتى وهم: أمين عماد الصليبي (18 عاماً) وهو طالب في الثانوية العامة، والفتى خليل إياد زعاقيق (16 عاماً) وكلاهما من بلدة بيت أمر، علاوة على فاكر شريف أبو راس (25 عاماً)، وأحمد سلامة أبو راس وكلاهما من بلدة دورا، كما واعتقلت مواطنين آخرين من مخيم الفوار وهما: عطية محمود النجار (46 عاما)، وأحمد جمال البدوي (22 عاماً).

فيما اعتقل الاحتلال من بلدتي عنبتا وضاحية شويكة في طولكرم ثلاثة مواطنين وهم: عبد الله مصطفى بركات (25 عاماً)، و محمد سليم حنون (26 عاماً)، وسمير صبحي مهداوي (26 عاماً).

ومن بلدة المزرعة الغربية في رام الله اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم شقيقان وهما: أحمد ومحمد رباح حنون علما أن محمد تحرر قبل عدة أيام من سجون الاحتلال، بالإضافة إلى عمرو محمد أبو قرع.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من مخيم بلاطة في نابلس وهم: أيهم عرايشي (20 عاماً)، ومحمد عرايشي (20 عاماً)، ووائل حسام أبو مصطفى (17 عاماً)، ومواطنين من القدس وهما: جهاد قوس، وروحي الكلغاصي.