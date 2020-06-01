بلباو يمدّد عقد مدربه

مدد غايسكا غاريتانو عقده على رأس الإدارة الفنية لنادي #أتلتيك_بلباوالإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن الأخير، قبل نحو أسبوعين من استئناف الدوري المحلي المتوقف بسبب فيروس #كورونا.

وكان من المقرر ان ينتهي عقد غاريتانو في نهاية حزيران 2020، بعدما تولى مهامه في كانون الأول 2018، لكن النادي أعلن ان المدرب (44 عاماً) سيبقى حتى حزيران 2021.

ونقل بيان بلباو عن المدرب قوله: "التجربة التي أمضيتها هذا العام، كانت مذهلة ولدينا الفرصة للفوز باللقب"، في إشارة إلى بلوغه المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك لمواجهة ريال سوسييداد.

وأقصى بلباو فريق برشلونة من ربع نهائي الكأس، في طريقه إلى المباراة النهائية التي أرجئت الى موعد لم يحدد بعد بسبب تبعات "كوفيد-19".

لكن منافسات الدوري، الذي يحتل فيه أتلتيك بلباو المركز العاشر، ستستأنف اعتباراً من 11 حزيران المقبل خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.

وشدد غاريتانو على أن فريقه سيخوض المباريات الـ11 المتبقية له في الدوري هذا الموسم: "بهدف واضح. على رغم فارق النقاط الخمس مع فالنسيا (صاحب المركز السابع) نريد أن نتأهل إلى أوروبا".