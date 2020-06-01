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حيلة ذكيّة لمكافحة "كورونا"

01 حزيران / يونيو 2020 09:06

مركز تجاري تايلاندي يستبدل أزرار المصاعد بالدواسات
مركز تجاري تايلاندي يستبدل أزرار المصاعد بالدواسات

كثيرة هي المخاوف من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد. ففي الأماكن العامّة، يتفادى كل فردٍ منا لمس أي سطح، وفي حال حصل ذلك فإنه من الضروري غسل اليدين بالماء والصابون بشكل سريع ولمدّة لا تقلّ عن 20 ثانية.

وكثيرة هي الأسطح التي تنقل الفيروسات والبكتيريا وتتعرّض للمس متكرّر مثل مقابض الأبواب وأزرار المصاعد. لذلك، ابتكر مركز تجاري في تايلاندا طريقة فريدة من نوعها لتجنيب الزوار استخدام أيديهم لضغط على أزرار المصاعد.

وفي التفاصيل أوردها موقع "نيويورك بوست"، استبدل مركز "Seacon Square" التجاري في بانكوك الأزرار أمام المصاعد وداخلها بدواسات، فعلى كل شخص أن يستخدم قدمه من أجل فتح المصعد، وأيضاً لاختيار رقم الطابق الذي يريد التوجّه إليه.

ورحّب الكثير بهذه الخطوة، وقد وصفها البعض بـ"الذكيّة"، كما أعربت واتشاربورن، إحدى الزبائن في المركز التجاري، عن شعورها بالأمان حيال إعداد الدواسات، إذ إنّها أسهل وأفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا.

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