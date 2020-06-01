النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2517)الاثنين 1/6/2020

10:13الاحتلال يخطر بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة في حي وادي الجوز

10:15النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2517)الاثنين 1/6/2020

08:39الإعلام: أكثر من 53 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في مايو

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