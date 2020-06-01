النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2517)الاثنين 1/6/2020
أخبار فلسطينية
- تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية
- حملة اعتقالات "إسرائيلية" تطال 17 مواطناً من الضفة الغربية
- الإعلام: أكثر من 53 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في مايو
- 122 مليون دولار خسائر القطاع السياحي خلال 3 شهور
- الحكومات الإسرائيلية تمهّد لضم غور الأردن منذ 13 سنة
أخبار إسرائيلية
· كيان الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم 200 منشأة لفلسطينيين في القدس المحتلة
- جنرال إسرائيلي بارز: الضم كارثة لأنه قد ينسف العلاقة مع الأردن: مسؤولون في…
- تلميح «إسرائيلي» بتأجيل «الضم» وتحذير أممي من اشتعال الصراع
· حالة وفاة بكورونا لدى الاحتلال يرفع الحصيلة لـ285
الاخبار الدولية
· 598 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
· الصحة العالمية: أعداد المصابين بكورونا نحو 6 ملايين شخص
· تصاعد التوتر في أمريكا: الاحتجاجات تشتد ونقل ترامب لمخبأ سري
· اللجنة الدولية لكسر الحصار: دماء شهداء "مرمرة" لن تذهب هدرًا
· تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني
الاخبارالعربية
· الجيش المصري يُعلن عن مقتل 19 إرهابياً في سيناء
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
· تشييع غاضب لجثمان الشهيد إياد الحلاق في القدس المحتلة- (فيديو)
· كيان الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم 200 منشأة لفلسطينيين في القدس المحتلة
· احتجاجات داخل أراضي 48 على إعدام المقدسي إياد حلاق واتهامات لقادة الاحتلال
· سلطات الاحتلال تعتقل محافظ القدس وناشطين فلسطينيين ـ (فيديو)
- اتحاد البلديات الفلسطينية يرفض خطط الاحتلال بفتح قنوات لـ”التعامل المباشر” لتجاوز دور السلطة
- إعادة فتح المسجد الأقصى بعد شهرين من إغلاقه ومئات الفلسطينيين يدخلونه مكبرين
الشرق الأوسط
- مستوطنون ينغّصون احتفال الفلسطينيين بإعادة فتح الأقصى
- «فتح» تدعو «حماس» إلى العودة لحضن الشرعية
- الحكومات الإسرائيلية تمهّد لضم غور الأردن منذ 13 سنة
الخليج الإماراتية
- «إسرائيل» تعتقل محافظ القدس ومشاركين بذكرى استشهاد الحسيني –
- تلميح «إسرائيلي» بتأجيل «الضم» وتحذير أممي من اشتعال الصراع
- المسجد الأقصى يستقبل المُصلين بعد شهرين من الإغلاق
الاهرام المصرية
- الشرطة الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس ومسئولين في فتح
الغد الأردنية
الشروق المصرية
- تقرير: شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية ومسؤولين في فتح
الشرق القطرية
- إحياء الذكرى العاشرة لـ "مافي مرمرة" في غزة
- تظاهرة في القدس احتجاجاً على إعدام فلسطيني
- قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس
- الاحتلال يخطر بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة في حي وادي الجوز
الاخباراللبنانية
- إيقاف التحويلات الطبية لمرضى غزة: قطعٌ لـ«التنسيق» أو خفضٌ للتكاليف؟
- نتنياهو نحو الضمّ في تمّوز: لا أهمّية للمعارضين
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية
حملة اعتقالات "إسرائيلية" تطال 17 مواطناً من الضفة الغربية
بالفيديو والصور أهالي القدس يشيعون جثمان الشهيد الحلاق
حالة وفاة بكورونا لدى الاحتلال يرفع الحصيلة لـ285
تسجيل 4 حالات شفاء جديدة من فيروس "كورونا" بالضفة الغربية
اللجنة الدولية لكسر الحصار: دماء شهداء "مرمرة" لن تذهب هدرًا
حماس: الاحتلال يغطي على جريمة إعدام الشهيد "الحلاق" بادعاء إجراء تحقيق
القدس المحلية
· اعتقال 11 مواطنًا بالضفة بينهم طالب بالثانوية العامة
· محكوم مدى الحياة.. أسير من جنين يدخل عامه ال17 في الأسر
· إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية
· توغلٌ إسرائيليٌ محدود شرق غزة
· 17,106 إصابات بفيروس كورونا في دولة الاحتلال
الحياة الجديدة
· الاحتلال يجبر شقيقين مقدسيين على هدم منزلهما في جبل المكبر
· الاحتلال يعلن تسليم جثمان الشهيد إياد الحلاق الليلة
· التشريح يؤكد: الحلاق استشهد بعيار ناري أصابه وسط جسده
· الكيلة: إصابة جديدة بـ"كورونا" في قلقيلية يرفع الحصيلة إلى 628
· الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم طالب توجيهي وطفل ويفتش منازل في الخليل
· الاحتلال يستولي على شبكات ري في الجفتلك بالأغوار
· قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من طولكرم
· مؤشر مديري مشتريات الصناعات غير التحويلية في الصين يرتفع في أيار
· البنك الدولي يتوقع انكماشا في الاقتصاد الفلسطيني قد يصل 11% العام الحالي
· 122 مليون دولار خسائر القطاع السياحي خلال 3 شهور
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جريدة الأيام
· جماهير حاشدة تشيّع ليلاً جثمان الشهيد الحلاق في القدس
· »تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين...
· »نابلس: مقتل شقيقين وإصابة آخر عقب شجار عائلي في بلدة حوارة
· »القدس: الاحتلال يعدّ لمجزرة هدم محال في المنطقة الصناعية بوادي الجوز
· »احتجاجات "لا أستطيع التنفس" الغاضبة تعمّ مدن أميركا استنكاراً لعنصرية...
· »حالة وفاة و59 إصابة جديدة بـ"كورونا" في إسرائيل
· »إصابة جديدة بـ"كورونا" في محافظة قلقيلية وتعافي 4 حالات جديدة في بلدة بيت...
وكالة صفا
· إصابة جديدة بكورونا في قلقيلية ترفع الإصابات لـ628
· بينهم أطفال وطالب ثانوية عامة..حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة
· الاحتلال يخطر بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة في حي وادي الجوز
· بالفيديو: تشييع جثمان الشهيد إياد الحلاق في القدس
وكالة الراي الفلسطينية
- الإعلام: أكثر من 53 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في مايو
- تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال بغلاف غزة
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة
- إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية
- جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد إياد الحلاق
- الشرطة: انفجار يُخلف إصابتين غرب غزة
- مكافحة المخدرات تضبط 6 فروش حشيش وألف حبة مخدرة
- قاسم: الاحتلال يحاول التغطية على جريمة إعدام الشهيد الحلاق
- 109 حالات وفاة كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
سما نيوز
- صحيفة عبرية : مفاوضات سرية بين السعودية وإسرائيل برعاية أمريكية حول الأقصى
- احتجاجات أمريكا بدأت بمتجر يملكه فلسطيني.. هذه روايته (شاهد)
- نقل ترامب إلى مخبأ تحت الأرض وهذا فعله عندما وصلت الاحتجاجات أمام البيت الأبيض ..
- فتح: حصار الرئيس عباس وارد.. ولن نتراجع امام التهديدات الاسرائيلية
- جنرال إسرائيلي يهاجم الأردن على خلفية موقفه من الضم: "الشارع الإسرائيلي لا يحب أن يرى ملكا يهدده"
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فلسطين اليوم
- تسجيل إصابة بكورونا في بلدة حجة بقلقيلية يرفع إصابات فلسطين لـ628
- تصاعد التوتر في أمريكا: الاحتجاجات تشتد ونقل ترامب لمخبأ سري
- لتوزيعها على السكان..ذوو الإعاقة يصنعون الكمامات الطبية بغزة لمواجهة "كورونا"
· تسجيل 4 حالات شفاء جديدة من "كورونا" في بيت أولا
عرب 48
- كورونا يضاعف الفقر في الضفة الغربية ويزيده في غزة
- تشييع غاضب لجثمان الشهيد إياد الحلاق
- الاحتلال يخطر بإخلاء وهدم نحو 200 منشأة في حي وادي الجوز
- الصحة الإسرائيلية: 53 إصابة جديدة بكورونا وثلاث حالات شفاء
- التشريح يؤكد: الحلاق استشهد برصاصتين أصابتاه وسط جسده
- المؤسسات التعليمية تُسجل 47 إصابة جديدة بكورونا
- الحكومة الإسرائيلية الجديدة تقرر تمويل 300 وظيفة لوزارات مستحدثة
- الاحتلال يحاكم شرطيا فلسطينيا بادعاء قتل مستوطن قبل 9 سنوات
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم طالب توجيهي وطفل ويفتش منازل في الخليل
- الكيلة: تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في قلقيلية يرفع الحصيلة إلى 628
- الاحتلال يعتقل ستة مواطنين بينهم طالب توجيهي وطفل ويفتش منازل في الخليل
- "محدث" الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويستولى على جرافتين وجرار زراعي في الجفتلك ..
حدث في مثل هذا اليوم
1 حزيران (يونيو)
- 2003م قيام مجموعة من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس بمهاجمة موقع عسكري على جسر كسوفيم مما أوقع عدداً من الجنود بين قتيل وجريح واستشهاد المجاهد محمود أحمد عبد المعطي أبو عمرة من سرايا القدس.
- 2001م عملية استشهادية وسط مدينة تل أبيب في ملهى، حيث قام الاستشهادي سعيد الحوتري من مدينة قلقيلية بتفجير المقهى، وهو من كتائب الشهيد عز الدين القسام ، مما أدى إلى مقتل 25إسرائيلياً وإصابة ما لا يقل عن 80 بجروح مختلفة.
- 1981م اغتيال المناضل نعيم خضر منظمة التحرير الفلسطينية في بلجيكا على يد الموساد وقد أقام علاقات وثيقة في بلجيكا مع عدد كبير من رجال الفكر والسياسة في معظم دول أوروبا الغربية وله عدد كبير من الدراسات وبعض المؤلفات عن القضية الفلسطينية.
- 1974م دورة المجلس الوطني وتعتبر من أهم الدورات لكونها انعقدت بعد حرب تشرين أول 1973، في الفترة من (1- 9/6/1974)، وانتقال القضية من حالة اللاسلم واللاحرب، إلى دائرة الاهتمام العالمي، وقد ناقشت مسالة العضوية وإضافة (8) أعضاء جدد للمجلس، هم أعضاء الجبهة الوطنية الفلسطينية، الذين أبعدتهم سلطات الاحتلال خارج الوطن، كما ناقشت التقارير المقدمة، ومن أهم القرارات التي اتخذتها:تنفيذ القرارات السابقة الخاصة بالعمل العسكري وقيام الوحدة العسكرية بين الفصائل وحماية مخيمات لبنان، والتنسيق مع القوى الوطنية اللبنانية لدعم صمود الجنوب اللبناني، ورفض قرار مجلس الأمن رقم (338) الصادر بتاريخ 22/11/1973، ورفض القرار رقم (242)، ومن أهم قرارات هذا المجلس هو برنامج النقاط العشر. ومنها لا صلح ولا اعتراف ولا تنازل عن الحق الوطني في العودة وتقرير المصير.
- 1964م المؤتمر الوطني الفلسطيني التأسيسي الأول الذي عقد في مدينة القدس في الفترة ما بين 28-5 إلى 2-6-1964م يعلن عن قيام منظمة التحرير الفلسطينية.
- 1948م الضباط الإسرائيليون يخيرون أهالي مدينة الرملة بين النزوح من المدينة أو السجن الجماعي وكانت هذه بمثابة خدعة من العدو الصهيوني فقد فضل أهالي الرملة البقاء والسجن على الرحيل عن مدينتهم لكن العدو تمكن من الإيقاع بهم فقتل الكثير من أهالي المدينة، وقد ألقى القتلة بالضحايا على الطريق العام بين الرملة واللد ولم يبق في المدينة بعد هذه المجزرة سوى 25 عائلة.
- 1948م العرب وإسرائيل يوافقون على وقف إطلاق النار في الحرب الأولى التي أدت إلى احتلال الجماعات اليهودية المسلحة لمعظم أراضي فلسطين.
- 1حزيران (من كل عام) يوم الطفل العالمي وفقاً لقرار صادر عن الأمم المتحدة.