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برعاية وزارة الشباب والرياضة

مركز نسمات الشبابي ينفذ مبادرة "ألوان الربيع"

01 حزيران / يونيو 2020 10:35

مركز نسمات الشبابي ينفذ مبادرة "ألوان الربيع"
مركز نسمات الشبابي ينفذ مبادرة

غزة- الرأي

نفذ مركز نسمات الشبابي بتمويل من وزارة الشباب والرياضة  مبادرة ألوان الربيع ضمن مشروع البركة في الشباب المنفذ من الوزارة.
وشملت المبادرة على تعليق عدد من اللوحات الجدارية الإرشادية المتعلقة بالصحة العامة والنظافة الشخصية، بمشاركة خالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة الوعي العام لدي المجتمع الفلسطيني وخاصة في ظل جائحة كورونا وتعزيز مفهوم النظافة الشخصية والصحة العامة وركزنا في المبادرة على استهداف الأماكن العامة وبعض المفترقات العامة وتم تقديم هدية بسيطة للمواطنين والمارة بمناسبة العيد باسم المبادرة.  
وبدورها شكرت مي الشنتف مديرة المركز وزارة الشباب والرياضة على اهتمامها بدعم وتمويل مثل هذه المبادرات التي من خلالها يتم تعزيز دور المراكز الشبابية في خدمة كافة شرائح  المجتمع  .

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