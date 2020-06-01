المجلس الأعلى للرياضة يعلن جهوزية ملعب فلسطين لمشاركة الأندية بالكأس

غزة- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن جهوزية ملعب فلسطين الدولي لاستقبال مباريات بطولة كأس القطاع لكرة القدم.

وقال محمد الدلو مدير عام مجمع فلسطين الرياضي بأن الملعب أصبح متاحاً أمام الفرق المشاركة في بطولة الكأس, حيث قرر المجلس منح تلك الأندية بعض الحصص التدريبية قبل خوض مبارياتها على الملعب.

وأضاف الدلو بأن القرار جاء بهدف انجاح بطولة الكأس, والعمل على مساعدة الأندية في تجهيز فرقها قبل خوض المنافسات, والمزمع استكمالها منتصف الشهر الجاري.

ودعا الدلو الأندية الراغبة في حجز الملعب مخاطبة المجلس الأعلى للشباب والرياضة, بهدف ترتيب الحجوزات وفق المواعيد المناسبة.