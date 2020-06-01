الشرطة البحرية برفح تُنفذ 655 مهمة خلال مايو

رفح- الرأي

نفذَّت دائرة الشرطة البحرية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة 655 مهمة متنوعة خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وأوضح المقدم محمد عوض الله مدير الشرطة البحرية بمحافظة رفح أن الدائرة نفذت 655 مهمة تنوعت بين القيام بدوريات اعتيادية وحل شكاوى الصيادين وإنجاز طلباتهم، بالإضافة إلى مهام إنقاذ وتقديم المساعدة للمواطنين.

وأشار عوض الله إلى أن الشرطة البحرية برفح نفذَّت 205 مهمات دوريات أمنية واعتيادية، و59 شكاوى صيادين و14 قضية منجزة للصيادين ،و15 مهمة مساعدة مواطنين وصيادين، بالإضافة إلى مهام أخرى متعلقة بطلبات الصيادين والحواجز الأمنية.