"التنمية" تستأنف العمل بمراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن استئناف العمل في مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني التابعة للوزارة مع اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.

وقال مدير عام الرعاية الاجتماعية بالوزارة محمد العرعير، إن عودة الطلبة للمراكز ستبدأ يوم الأحد القادم، بينما سينتهي العام الدراسي بتاريخ 10-7-2020.

وأضاف العرعير، أنه سيتم العمل في المراكز لاستكمال برنامج التدريب المهني فقط مع تقليص فترة التمارين بما لا يؤثر على حصول الطالب على التدريب اللازم في مجال تخصصه وفقا للخطط المعدة للتدريب بمشاركة المدربين .

وأوضح أنه سيتم إنهاء المواد النظرية المساعدة واختبار الطلبة وتقييمهم بعد إنهاء كافة التمارين، مطالبا المدربين والطلبة الإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة والمحافظة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم المكان واستخدام المعقمات.

وأشار العرعير، إلى أنه عملية التدريب الميداني للطلبة ستتم بعد الانتهاء من التدريب في المراكز حال توفرت الفرص في سوق العمل وحسب الأوضاع الصحية العامة.