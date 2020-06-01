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اكتفاء ذاتي منه للعام العاشر على التوالي

الزراعة تفتتح موسم البطيخ في غزة

01 حزيران / يونيو 2020 01:22

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، موسم البطيخ، مؤكدةً أن قطاع غزة لديه اكتفاء ذاتي للعام العاشر على التوالي من محصول البطيخ.

وقال وكيل الوزارة إبراهيم القدرة خلال الافتتاح، إن مساحة الأرض المزروعة بالبطيخ هذا العام حوالي 4500 دونم، منها 3000 مطعم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتج 5000 ألف طن، ما يعني أن هناك اكتفاء ذاتي من البطيخ، وبالتالي نجاح سياسة إحلال الواردات التي تتبعها الوزارة، مشيراً إلى أن الكمية المنتجة سنويّاً من البطيخ تغطي احتياجات القطاع بالكامل.

وذكر القدرة، أن محصول البطيخ يعتبر أحد أهم محاصيل الفاكهة التي تزرع في قطاع غزة على نطاق واسع، حيث شهدت المساحة المزروعة بالبطيخ خلال الأعوام الأخيرة زيادة كبيرة، ويعود ذلك لانتشار فكرة تطعيم الخضار والتي كان لها دور في إيجاد الحلول لكثير من المشكلات التي تواجه زراعة البطيخ في قطاع غزة، وخاصة على صعيد الأمراض التي تصيب البطيخ.

وفى سياق الجولة، تفقد القدرة مراكز بيع البطيخ في منطقة بيت لاهيا، وشهد عمليات البيع، مشيداً بالعمل الكبير الذي يقوم به المزارعين فى تأكيد الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

أما المزارع رمضان أبو غزال، فأشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بجهود مشكورة، حيث شجعت المزارعين المحليين على زراعة البطيخ "دون قلق أو خوف تجاه عدم تسويق منتجاتهم في الأسواق ومنافسة المنتج المستورد لها".

وطالب الوزارة بالسعي لتصدير الكميات ما أمكن الى الاسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على المزارع والتاجر والعامل مما يؤدي الى إنعاش الاقتصاد الوطني.

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