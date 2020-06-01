التحفيظ بالأوقاف يعقد مسابقة اختيار ذوي الأصوات الندية لطلبة جامعة الإسراء

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية في مقرها بغزة، مسابقة اختيار ذوي الأصوات الندية لطلبة جامعة الإسراء والبالغ عددهم (25) طالب وطالبة.

ورحب مدير عام التحفيظ أ. مازن النجار بمستوى التعاون بين الأوقاف وجامعة الإسراء بما يخدم مسيرة القرآن الكريم والدعوة الى الله, مؤكدًا في الوقت ذاته جهوزية الوزارة لمشاركة كافة الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة حفظة القرآن.

من جهته، شكر أ. عطا الجزار مدير دائرة شؤون الطلبة وزارة الأوقاف على جهودها في خدمة القرآن الكريم, مثمنًا الدور الكبير لوزارة الأوقاف في رعاية ملف القرآن الكريم, معربًا عن أمله في فتح مزيد من آفاق التعاون مع الأوقاف لما فيه من خدمة لفئة الطلبة المنتسبين إلى الجامعة من حفظة القرآن الكريم.

يُذكر أن لجنة الاختبارات تكونت من أ. حمد حسن النجار رئيساً, وعضوية أ. أسامة عصام أبو وردة.