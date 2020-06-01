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الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف توزع كفالات مالية على (37) يتيم

01 حزيران / يونيو 2020 01:31

الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف توزع كفالات مالية على (37) يتيم
الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف توزع كفالات مالية على (37) يتيم

غزة- الرأي

وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، كفالات مالية على(37) يتيم, بتبرع كريم من وقف الديانة التركي, والذي يأتي ضمن مشروع إغاثة المتضررين خلال العدوان على غزة في نوفمبر الماضي, والتي من المقرر أن تستمر لمدة عام كامل.

بدوره أكد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا على ضرورة الاهتمام بشريحة الأيتام وتقديم كل ما يلزم لهم, خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي أثرت على كل مناحي الحياة, منوهًا الى أن وزارته ومن خلال الإدارة العامة للزكاة تولي شريحة الأيتام اهتمامًا كبيرًا من خلال دعمهم والوقوف الى جانبهم.

وشكر الأغا الجمهورية التركية رئاسة وحكومة وشعبًا ووقف الديانة التركية بشكل خاص على ما يقدمونه من خير يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا والتخفيف من آلامه ومعاناته.

من جهته، أوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة اسليم أن الزكاة ستواصل جهودها الرامية لدعم الأيتام بكافة السبل لما تمثله هذه الشريحة من خصوصية في المجتمع, داعيًا في الوقت ذاته كافة المؤسسات والهيئات الي التعاون مع الادارة العامة للزكاة من أجل توفير أكبر قدر من الكفالات للأيتام.

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