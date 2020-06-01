وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يقرر تعزيز إجراءات منع استخدام مكبرات الصوت وكالة الرأي الفلسطينية فتح المساجد في غزة أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حضانة الشفاء يتترد عليها 200 حالة شهرياً وكالة الرأي الفلسطينية "أبو هاشم ": الحجر الصحي مهمة إنسانية رغم تقييدها لمناسباتنا الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة تقدم مساعدات نقدية بقيمة 210000 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تبحث إطلاق حملة نظافة لمقبرة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية مركز شعلة أمل يختتم مبادرة "بالإرادة نكون" وكالة الرأي الفلسطينية مركز المشروع الخيري يستعد لأضخم مبادرة تطوعية شبابية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفل وإصابة 6 بحادث مروري بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف توزع كفالات مالية على (37) يتيم
أخبار » الأخبار الحكومية

برعاية وزارة الشباب والرياضة

مركز المشروع الخيري يستعد لأضخم مبادرة تطوعية شبابية في غزة

01 حزيران / يونيو 2020 01:33

مركز المشروع الخيري يستعد لأضخم مبادرة تطوعية شبابية في غزة
مركز المشروع الخيري يستعد لأضخم مبادرة تطوعية شبابية في غزة

غزة- الرأي

أعلن مركز المشروع الخيري الشبابي عن تنظيم أضخم مبادرة تطوعية شبابية لتنظيف مقبرة الشيخ رضوان، يوم السبت المقبل، ضمن رعاية وزارة الشباب والرياضة للمبادرات الشبابية في محافظات غزة.
وأوضح زكي مدوخ رئيس مركز المشروع الخيري أن التحضيرات جارية لإنجاح المبادرة، وتوفير الاحتياجات اللازمة للعمل، وأضاف مدوخ خلال الاجتماع التنسيقي للمبادرة أن العديد من المراكز والمؤسسات بادرت للمساهمة وبلغ عدد المتطوعين ٤٠٠ متطوع سيشاركون في الحملة، بالإضافة لحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن ومتطوعي الوزارة.
وقال إن المساحة التي ستشملها المبادرة ٣٥ دونما، مع توفير مياه ومستلزمات للمتطوعين.
وشكر مدوخ دور الوزارة ومساهمتها في المبادرة، وتمنى أن تكون بادرة لتعزيز العمل التطوعي الفاعل في المجتمع.
بينما أكد خالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة أن المبادرة تحظى باهتمام الوزارة، كونها تعزز الدور الهام للشباب في قيادة العمل التطوعي ومساندة المجتمع في كافة المناسبات والظروف، وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير المبادرات التطوعية ودعمها بكل الوسائل.
يذكر أن المبادرة ستنفذ بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والشئون الدينية ووزارة الحكم المحلي وبلدية غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟