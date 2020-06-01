مركز المشروع الخيري يستعد لأضخم مبادرة تطوعية شبابية في غزة

غزة- الرأي

أعلن مركز المشروع الخيري الشبابي عن تنظيم أضخم مبادرة تطوعية شبابية لتنظيف مقبرة الشيخ رضوان، يوم السبت المقبل، ضمن رعاية وزارة الشباب والرياضة للمبادرات الشبابية في محافظات غزة.

وأوضح زكي مدوخ رئيس مركز المشروع الخيري أن التحضيرات جارية لإنجاح المبادرة، وتوفير الاحتياجات اللازمة للعمل، وأضاف مدوخ خلال الاجتماع التنسيقي للمبادرة أن العديد من المراكز والمؤسسات بادرت للمساهمة وبلغ عدد المتطوعين ٤٠٠ متطوع سيشاركون في الحملة، بالإضافة لحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن ومتطوعي الوزارة.

وقال إن المساحة التي ستشملها المبادرة ٣٥ دونما، مع توفير مياه ومستلزمات للمتطوعين.

وشكر مدوخ دور الوزارة ومساهمتها في المبادرة، وتمنى أن تكون بادرة لتعزيز العمل التطوعي الفاعل في المجتمع.

بينما أكد خالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة أن المبادرة تحظى باهتمام الوزارة، كونها تعزز الدور الهام للشباب في قيادة العمل التطوعي ومساندة المجتمع في كافة المناسبات والظروف، وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تطوير المبادرات التطوعية ودعمها بكل الوسائل.

يذكر أن المبادرة ستنفذ بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والشئون الدينية ووزارة الحكم المحلي وبلدية غزة.