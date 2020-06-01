مركز شعلة أمل يختتم مبادرة "بالإرادة نكون"

غزة- الرأي

اختتم مركز شعلة أمل مبادرة "بالإرادة نكون" الممولة من وزارة الشباب والرياضة، ضمن (60) مبادرة شبابية ترعاها الوزارة وتنفذها المراكز الشبابية في محافظات غزة.

وشملت المبادرة فعاليات ترفيهية وتعليمية للأطفال في محافظة خان يونس، وساهم متطوعو المركز في إدخال البهجة على الأطفال، وتقديم جملة من البرامج التعليمية لتنمية المهارات.

وحض رئيس قسم الشباب في مديرية الشباب والرياضة بخان يونس تيسير قويدر، فعالية ختام المبادرة، كما قدم محمود القدرة رئيس المركز شكره لوزارة الشباب والرياضة لتقديمها الدعم الدائم، وتوجيه البرامج الهادفة لخدمة المجتمع. وتمنى أن تتواصل هذه الجهود لتقديم المزيد من الأنشطة والبرامج التي تلبي حاجة المجتمع.