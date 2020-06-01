أوقاف غزة تبحث إطلاق حملة نظافة لمقبرة الشيخ رضوان

غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، مع مركز مشروع الخيري الشبابي إطلاق حملة نظافة لمقبرة الشيخ رضوان والذي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 6/6/2020م.

وأوضح سالم خلال اللقاء أن الحملة سيتم تنفيذها بمشاركة جهات عديدة رسمية وأهلية كأوقاف غزة و مركز مشروع الخيري الشبابي ووزارة الشباب والرياضة وبلدية غزة ومخاتير ووجهاء من منطقة غرب غزة وبعض العوائل, مشيرًا الى أن الأوقاف ماضية بخطى ثابتة في تغيير واقع المقابر نحو الأفضل

وثمن د. سالم جهود مركز مشروع الخيري الشبابي في خدمة المجتمع المحلي، داعياً إلي مشاركة واسعة من اهالي منطقة غرب غزة في هذه الحملة.