الزكاة تقدم مساعدات نقدية بقيمة 210000 ألف شيكل

غزة- الرأي

نفذت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف، مشروع تحسبهم أغنياء والذي استهدف 1400 أسرة متعففة في قطاع غزة، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم ، أنه تم توزيع مساعدات نقدية على الأسر الفقيرة بواقع 150 شيكل لكل أسرة". مبيناً أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 210000 ألف شيكل.

وأضاف: "المشروع استهدف الأسر الأشد فقرآ على مستوى قطاع غزة، تم اختيارهم بعناية من خلال برنامج الزكاة."

وعبر اسليم عن عميق شكره وتقديره لمجموعة عطاء التطوعية على ما يقدمونه من مساعدات بشكل مستمر ومتواصل لإدخال الفرح والسرور على الأسر الفقيرة المتعففة ، سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.