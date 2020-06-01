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الصحة: حضانة الشفاء يتترد عليها 200 حالة شهرياً

01 حزيران / يونيو 2020 01:57

الصحة: حضانة الشفاء يتترد عليها 200 حالة شهرياً
الصحة: حضانة الشفاء يتترد عليها 200 حالة شهرياً

غزة- الرأي

أكد د. ناصر بلبل رئيس قسم الحضانة  بمستشفى الولادة بمجع  الشفاء الطبي، أن القسم يتردد علية شهريا 200 حالة، لافتاً إلى أن قسم الحضانة يعد الأكثر حساسية بالمجمع كونه يعني بالأطفال الخدج " الولادة المبكرة " ، لذا تولي وزارة الصحة و إدارة المجمع اهتماماً كبيراً لتطوير القسم وتقديم أحدث وأفضل الخدمات الطبية .

 

وأشار د. بلبل، إلي الإنجازات الأخيرة التي حققها القسم والمتمثلة في انقاذ حياة المواليد والتوائم الذين لم يكملوا 26 أسبوعا من الحمل بوزن 800 جرام ويتم إدخالهم للقسم ليصبحوا بوزن1500 جرام وبصحة جيدة جدا خلال الفترة التي يتم تحديدها وقد تصل لعدة أشهر .

وأوضح أنه يتم الاشراف على هذه الحالات فريق طبي وتمريضي مؤهل وذو خبرات و مهارات عالية جدا في التعامل مع مثل هذه الحالات والتي تتم ضمن البروتوكولات الموضوعة مسبقا .

 وقدم د. هاني مهدي مدير مستشفى الولادة بالمجمع ، شكره العميق للكوادر الطبية والتمريضية التي تعمل دون كلل أوملل من أجل الحفاظ على أروح الأطفال ، مشيرا إلي أن هذا الإنجاز سيتبعه إنجازات أخري في حال توفر الإمكانيات والأجهزة الطبية.

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