المرور تكشف تفاصيل الحادث الذي وقع في ديرالبلح

غزة- الرأي:

أفاد العقيد فهد حرب مفتش تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن أنه حوالي الساعة 12:30 ظهر اليوم الاثنين وأثناء ان كان السائق ويدعي ز. ب (40 عام) يقود مركبة من نوع هونداي فيرنا وعند الوصول إلى منطقه دير البلح "المزرعة" فقد السيطرة على آلة القيادة وصعد فوق الجزيرة الفاصلة وصدم بمقدمة المركبة في عمود حديد مثبت بالجزيرة الفاصلة؛ نتج عن ذلك، وفاة الطفل عبيدة ابراهيم البرس البالغ من العمر (8 سنوات).

كما أدى الحادث 8 إصابات وصفت حالتهم ما بين الخطيرة والمتوسطة من نفس عائله السائق علاوة على أضرار جسيمة بالمركبة ومكونات الطريق.

وأشار حرب إلى أن سبب الحادث هو عدم حيازة السائق على رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات والسرعة الجنونية التي كان عليها وقت وقوع الحادث.

وباشر طاقم التحقيق استكمال الإجراءات القانونية.