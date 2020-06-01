وكالة الرأي الفلسطينية المرور تكشف تفاصيل الحادث الذي وقع في ديرالبلح وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يقرر تعزيز إجراءات منع استخدام مكبرات الصوت وكالة الرأي الفلسطينية فتح المساجد في غزة أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: حضانة الشفاء يتترد عليها 200 حالة شهرياً وكالة الرأي الفلسطينية "أبو هاشم ": الحجر الصحي مهمة إنسانية رغم تقييدها لمناسباتنا الاجتماعية وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة تقدم مساعدات نقدية بقيمة 210000 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تبحث إطلاق حملة نظافة لمقبرة الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية مركز شعلة أمل يختتم مبادرة "بالإرادة نكون" وكالة الرأي الفلسطينية مركز المشروع الخيري يستعد لأضخم مبادرة تطوعية شبابية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفل وإصابة 6 بحادث مروري بالوسطى
أخبار » الأخبار الحكومية

ضمن برنامج البرمجة اللغوية العصبية

مركز إسعاد الطفولة يعقد لقاءً تدريبيًا للسيدات

01 حزيران / يونيو 2020 02:30

مركز إسعاد الطفولة يعقد لقاءً تدريبيًا للسيدات
مركز إسعاد الطفولة يعقد لقاءً تدريبيًا للسيدات

غزة-الرأي

نظم مركز حديقة إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة، لقاءً تدريبيا بعنوان "اكتساب مهارات وخبرات جديدة وطاقة ايجابية مابعد فيروس كورونا"، ضمن برنامج البرمجة اللغوية العصبية الذي ينفذ المركز.
وشارك في اللقاء الذي عقد في قاعة التدريب بمقر المركز وسط مدينة غزة، 20 سيدة وحاضر في اللقاء المدربان في التنمية البشرية محمد السويركي و د. ياسمين صقر.
وتناول اللقاء محاضرات في تنمية المهارات والقدرات، وتقديم تقديرك للنفس، وفهم استراتيجيات الآخرين، ومعرفة استراتيجيات النجاح، وتوظيف طاقاتك لإنجاز أهدافك، إضافة تغيير العادات غير المرغوب بها، والتغلب على تأثيرات التجارب السلبية الماضية.
وأوضحت مديرة المركز فريال حلس، أن اللقاء يهدف إلى إكساب المشاركات مهارات وخبرات جديدة في مجال التنمية البشرية بعد الإعلان عن انتهاء فيروس كورونا.
وأكدت أن المركز لديه خطط وبرامج يعتزم تنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا تستهدف فئات مختلفة من المجتمع لاسيما الأطفال والنساء ضمن جهوده للنهوض بواقع هذه الشرائح في المجتمع المحلي.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟