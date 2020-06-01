مركز إسعاد الطفولة يعقد لقاءً تدريبيًا للسيدات

غزة-الرأي

نظم مركز حديقة إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة، لقاءً تدريبيا بعنوان "اكتساب مهارات وخبرات جديدة وطاقة ايجابية مابعد فيروس كورونا"، ضمن برنامج البرمجة اللغوية العصبية الذي ينفذ المركز.

وشارك في اللقاء الذي عقد في قاعة التدريب بمقر المركز وسط مدينة غزة، 20 سيدة وحاضر في اللقاء المدربان في التنمية البشرية محمد السويركي و د. ياسمين صقر.

وتناول اللقاء محاضرات في تنمية المهارات والقدرات، وتقديم تقديرك للنفس، وفهم استراتيجيات الآخرين، ومعرفة استراتيجيات النجاح، وتوظيف طاقاتك لإنجاز أهدافك، إضافة تغيير العادات غير المرغوب بها، والتغلب على تأثيرات التجارب السلبية الماضية.

وأوضحت مديرة المركز فريال حلس، أن اللقاء يهدف إلى إكساب المشاركات مهارات وخبرات جديدة في مجال التنمية البشرية بعد الإعلان عن انتهاء فيروس كورونا.

وأكدت أن المركز لديه خطط وبرامج يعتزم تنفيذها بعد انتهاء أزمة كورونا تستهدف فئات مختلفة من المجتمع لاسيما الأطفال والنساء ضمن جهوده للنهوض بواقع هذه الشرائح في المجتمع المحلي.

