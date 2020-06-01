بلدية خان يونس: استمرار تنفيذ حملة مكافحة انتشار البعوض في أماكن توالدها

غزة- الرأي

تستمر طواقم الصحة والبيئة في بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة بتنفيذ حملة مكافحة انتشار حشرة البعوض باستخدام بعض الزيوت البترولية وبكتيريا (BTI) والتي يتم رشها في برك التجميع والشبكات الخاصة بتصريف مياه الأمطار وأحواض الصرف الصحي المؤقتة في المحررات وكذلك مناهل الصرف الصحي وأماكن تجمع المياه الراكدة.



ويأتي تنفيذ الحملة المذكورة والتي تستهدف كافة البؤر المتوقع أن تشهد توالداً لحشرة البعوض وذلك للقضاء عليها، وفي حال وجود شكوى من قبل المواطنين أو المؤسسات المختلفة يتم الإيعاز لشعبة مكافحة البعوض ليتم زيارة الموقع والتعامل مع المشكلة والقضاء عليها بالطرق المتبعة.



وطالبت البلدية المواطنين بضرورة إتباع الإرشادات للحد من ظاهرة انتشار البعوض وتقليل المخاطر الناتجة عن تكاثرها، والتخلص من أماكن توالد وتكاثر البعوض في (البرك والمستنقعات) وذلك من خلال ردمها أو تجفيفها، والعمل على إغلاق وإحكام مناهل الصرف الصحي وخزانات المياه، وعدم ترك صنابير المياه أو المصارف مفتوحة التي تسبب في احداث مكاره صحية.