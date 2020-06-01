الصحة بالضفة: إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي لـ628

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة الاثنين عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة قلقيلية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 628.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن الإصابة لشاب (37عامًا) من منطقة حجة بالمحافظة؛ وانتقلت إليه العدوى من مخالطة مصاب سابق في المنطقة.

ووفق أرقام الصحة فإن 96 حالة لازالت نشطة (مصابة) في جميع المحافظات، منها 23 إصابة في محافظة القدس، و17 في محافظة الخليل، و14 في قلقيلية، و42 في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 527 حالة، منها 293 في القدس، و216 في بقية محافظات الضفة الغربية، و18 في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن نسبة الشفاء وصلت إلى 84% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما بلغ عدد الموجودين في الحجر المنزلي 19721 مواطنًا ومواطنة.

وذكرت أن ثماني محافظات لا تزال خالية من أي إصابة نشطة بفيروس كورونا، وهي: نابلس، طولكرم، رام الله والبيرة، سلفيت، طوباس، أريحا والأغوار، جنين، بيت لحم.

وتوفي خمسة مواطنين جراء إصابتهم بالفيروس في المحافظات الفلسطينية كافة.