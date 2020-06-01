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الاحتلال يرتكب 36 انتهاكاً بحق الصيادين خلال مايو

01 حزيران / يونيو 2020 03:46

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غزة- الرأي:

رصد اتحاد لجان العمل الزراعي ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 36 انتهاكًا بحق الصيادين في قطاع غزة خلال شهر مايو الماضي.

ولفت الاتحاد في بيان له الاثنين أن الانتهاكات شملت عمليات إطلاق نار وقذائف صاروخية وضخ المياه العادمة باتجاه مراكب الصيادين بهدف تدميرها واغراقه.

ونتج عن هذه الانتهاكات إصابة 6 صيادين بإصابات مختلفة ما بين طفيفة ومتوسطة، وهم كل من الصياد ماجد فضل بكر والصياد محمد سهيل بكر ومحمد عمران بكر والصياد أحمد موسى أبو عميرة ونضال موسى أبو عميرة والصياد نضال أشرف الهسي.

وجرى اعتقال صيادين اثنين وهم كل من الصياد: محمد عبد الرازق بكر والذي تم الإفراج عنه بعد 14 يوم من الاعتقال، والصياد: محمود عزيز بكر والذي لا يزال معتقلا حتى يومنا هذا.

ونتج أيضا عن تلك الاعتداءات الهمجية المستمرة تدمير محركات تعود ل 3 قوارب، ومصادرة قارب صيد يعود للصياد المعتقل إلى الآن: محمد عبد الرازق بكر، كما تم إتلاف شباك صيد تعود ل 4 مراكب صيد.

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