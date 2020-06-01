جيش الاحتلال يُشكل وحدة استخبارتية جديدة في الضفة

الداخل المحتل-الرأي:

أعلن جيش الاحتلال أمس الأحد، عن تشكيل وحدة جديدة أطلق عليها اسم "وحدة التحقيقات والاستخبارات في مناطق الضفة الغربية".



ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن الحديث يدور عن تغيير جوهري عملياتي لأسلوب عمل "حرس الحدود" في الضفة الغربية.



وأوضحت الصحيفة أن "حرس الحدود" سيستقل بذاته من الجانب العملياتي بدءًا من جمع المعلومات الاستخبارية مرورًا بإجراء التحقيقات مع المشتبهين ووصولًا إلى اعتقال المطلوبين.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الوحدة الجديدة تضم 15 محققًا وضابطًا، ستمنح شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية استقلالية كبيرة في مناطق الضفة الغربية فيما يتعلق بمجالات التحقيقات والاستخبارات، حيث أن قوات حرس الحدود كانت تلجأ فيما مضى لطلب الدعم والمساندة في مجالي التحقيق والاستخبارات من الشرطة والجيش والشاباك.



ويشار إلى أن لواء حرس الحدود في الضفة الغربية يعتبر من أكبر الألوية المناطقية التابعة لقوات حرس الحدود، حيث يخدم فيه المئات من الجنود والمجندات وسط تعاون كبير بين الشرطة والجيش والشاباك.