185 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني بمنصات التواصل في مايو

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف مركز "صدى سوشال" أن شهر مايو/أيار الماضي، شهد ازديادًا مستمرًا لانتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني المنشور عليها.

وأشار المركز إلى أنه وثق 185 انتهاكًا، من بينها 177 على منصة "فيسبوك"، حيث حذفت وحظرت إدارة الموقع عدداً كبيراً من حسابات الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين دون إبداء الأسباب.

وأوضح في بيان له الاثنين، أن انتهاكات فيسبوك شملت 163 حذف حساب شخصي، 13 انتهاكًا بحق الصفحات، 3 حظر من خاصية البث المباشر، 1 حذف مجموعة، 1 إيقاف مؤقت لحساب.

وأشار إلى وجود 5 انتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني على تطبيق "انستغرام"، وحذف "تويتر" حسابين لنشطاء فلسطينيين، وحذف "واتساب" رقم فلسطيني واحد.

وبين أنه تابع حملة أطلقها نشطاء فلسطينيون لخفض تقييم تطبيق "فيسبوك" إلى نجمة واحدة من خلال متاجر الهواتف الذكية، والتي أدت بدورها إلى انهيار تقييم التطبيق في متجر "آب ستور" إلى أقل من 1.9 في فلسطين، وذلك رفضًا لسياسات "الفيسبوك" القمعية ضد المحتوى الفلسطيني.

ونوه إلى أنه تابع أيضاً حملة إزالة الاعجاب والمتابعة لصفحة منسق أعمال الاحتلال، والتي شارك بها أكثر من 15 ألف متابع حتى على مدى 24 ساعة للآن.

وذكر أنه نظم لقاءً بعنوان "الحصار الرقمي لفلسطين"، ناقش فيه سياسات "الفيسبوك" وملاحقة الحسابات الفلسطينية، وأبعاد هذا التضييق على المحتوى الفلسطيني.

ولفت أن طلباته المتعلقة بحماية المحتوى الفلسطيني واستعادة الحسابات قد تباطئ النظر بها من قبل إدارة "فيسبوك" بسبب سياساته بالعمل من المنزل خلال فترة انتشار وباء "كورونا".