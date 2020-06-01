وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرتكب 36 انتهاكاً بحق الصيادين خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي لـ628 وكالة الرأي الفلسطينية أسير من جنين يدخل عامه الـ17 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لدعم المقدسيين في مواجهة غطرسة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: استمرار تنفيذ حملة مكافحة انتشار البعوض في أماكن توالدها وكالة الرأي الفلسطينية مركز إسعاد الطفولة يعقد لقاءً تدريبيًا للسيدات وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي تعقد اجتماعاً دورياً لمناقشة العديد من القضايا وكالة الرأي الفلسطينية المرور تكشف تفاصيل الحادث الذي وقع في ديرالبلح وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يقرر تعزيز إجراءات منع استخدام مكبرات الصوت وكالة الرأي الفلسطينية فتح المساجد في غزة أمام صلاة الجماعة ابتداءً من فجر الأربعاء
أخبار » الأخبار الفلسطينية

185 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني بمنصات التواصل في مايو

01 حزيران / يونيو 2020 03:58

350
350

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف مركز "صدى سوشال" أن شهر مايو/أيار الماضي، شهد ازديادًا مستمرًا لانتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني المنشور عليها.

وأشار المركز إلى أنه وثق 185 انتهاكًا، من بينها 177 على منصة "فيسبوك"، حيث حذفت وحظرت إدارة الموقع عدداً كبيراً من حسابات الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين دون إبداء الأسباب.

وأوضح في بيان له الاثنين، أن انتهاكات فيسبوك شملت 163 حذف حساب شخصي، 13 انتهاكًا بحق الصفحات، 3 حظر من خاصية البث المباشر، 1 حذف مجموعة، 1 إيقاف مؤقت لحساب.

وأشار إلى وجود 5 انتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني على تطبيق "انستغرام"، وحذف "تويتر" حسابين لنشطاء فلسطينيين، وحذف "واتساب" رقم فلسطيني واحد.

وبين أنه تابع حملة أطلقها نشطاء فلسطينيون لخفض تقييم تطبيق "فيسبوك" إلى نجمة واحدة من خلال متاجر الهواتف الذكية، والتي أدت بدورها إلى انهيار تقييم التطبيق في متجر "آب ستور" إلى أقل من 1.9 في فلسطين، وذلك رفضًا لسياسات "الفيسبوك" القمعية ضد المحتوى الفلسطيني.

ونوه إلى أنه تابع أيضاً حملة إزالة الاعجاب والمتابعة لصفحة منسق أعمال الاحتلال، والتي شارك بها أكثر من 15 ألف متابع حتى على مدى 24 ساعة للآن.

وذكر أنه نظم لقاءً بعنوان "الحصار الرقمي لفلسطين"، ناقش فيه سياسات "الفيسبوك" وملاحقة الحسابات الفلسطينية، وأبعاد هذا التضييق على المحتوى الفلسطيني.

ولفت أن طلباته المتعلقة بحماية المحتوى الفلسطيني واستعادة الحسابات قد تباطئ النظر بها من قبل إدارة "فيسبوك" بسبب سياساته بالعمل من المنزل خلال فترة انتشار وباء "كورونا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟