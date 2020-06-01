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110 حالات وفاة كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

01 حزيران / يونيو 2020 04:53

وكالات-الرأي:

ذكرت وزارة الخارجية برام الله، أنها سجلت 110 حالات وفاة بفيروس كورونا، منها وفاة جديدة في الامارات، واصابة 1779، بينها واحدة في الكويت، و3 اصابات في الولايات المتحدة، و 27 في قطر.

كما وتم تسجيل 943 حالة تعافي، منها 4 حالات تعافي في قطر، وواحدة في الولايات المتحدة، وأخرى في تشيلي.

وبينت الخارجية في تقريرها، اليوم الاثنين، أن فريق العمل المصغر الذي يتابع اوضاع الجاليات الفلسطينية في دول العالم كافة في ظل تفشي وباء كورونا، وطاقم العمل المختص بتمديد وتجديد جوازات سفر المواطنين في الخارج، انجز تجديد 3494 جواز سفر وتمديد 218، في الفترة 22-3-2020 وحتى اعلان نهاية حالة الطوارئ، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة في ظل جائحة كورونا واغلاق المؤسسات الرسمية داخل فلسطين واغلاق المطارات ومنع الحركة في عديد الدول.

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