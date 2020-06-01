وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفلة متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية 110 حالات وفاة كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الأسير "سامي جنازرة" إلى "عزل عسقلان" وكالة الرأي الفلسطينية 185 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني بمنصات التواصل في مايو وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يُشكل وحدة استخبارتية جديدة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرتكب 36 انتهاكاً بحق الصيادين خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي لـ628 وكالة الرأي الفلسطينية أسير من جنين يدخل عامه الـ17 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لدعم المقدسيين في مواجهة غطرسة الاحتلال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

وفاة طفلة متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة بالقدس

01 حزيران / يونيو 2020 04:57

الطفلة رفيف
الطفلة رفيف

الضفة المحتلة-الرأي:

توفيت بعد عصر اليوم الإثنين، الطفلة رفيف محمد قراعين (4 سنوات) من بلدة العيسوية، التي أصيبت برصاصة طائشة بالرأس، حيث رقدت في المستشفى وهي بحالة حرجة.

وأعلن مستشفى "عين كارم" في القدس عن وفاة الطفلة قراعين التي وصلت إلى المستشفى في تاريخ 21-5-2020، وهي بحالة حرجة وتعاني من إصابة بطلق ناري بالرأس.

ووفقا للمستشفى، فقد وصلت الطفلة إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي وموصولة لجهاز التنفس الاصطناعي، وفي خطر على حياتها.

وخلال مكوثها في المستشفى، أخضعت الطفلة للعلاج والجراحة من قبل فريق من خبراء جراحة المخ والأعصاب لدى الأطفال، وعولجت بشكل مكثف في وحدة العناية المركزة للأطفال، لكن إصابة الدماغ كانت شديدة للغاية.

وإلى الآن لم تكشف شرطة الاحتلال عن ملابسات الحادثة، علما أن الحديث يور عن إصابة الطفلة برصاص طائشة دون تحديد مصدرها، فيما لم تنفذ الشرطة أي اعتقالات ولم تفك رموز الجريمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟