وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفلة متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية 110 حالات وفاة كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الأسير "سامي جنازرة" إلى "عزل عسقلان" وكالة الرأي الفلسطينية 185 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني بمنصات التواصل في مايو وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يُشكل وحدة استخبارتية جديدة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرتكب 36 انتهاكاً بحق الصيادين خلال مايو وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بالضفة: إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي لـ628 وكالة الرأي الفلسطينية أسير من جنين يدخل عامه الـ17 في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدعو لدعم المقدسيين في مواجهة غطرسة الاحتلال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يخطط لهدم 200 منشأة فلسطينية في القدس

01 حزيران / يونيو 2020 05:56

2019013009590484
2019013009590484

فلسطين المحتلة - الرأي

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية فلسطينية في مدينة القدس المحتلة حتى نهاية العام الجاري، في إطار مساعيها لتغيير الملامح العربية للمدينة المقدسة.

وكشف رئيس الغرفة التجارية بالمدينة كمال عبيدات أن بلدية الاحتلال أُخطرت بموافقة لجنة التخطيط بالحكومة الإسرائيلية على إخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف: "تعتبر هذه المنشآت خاصة لتصليح المركبات، بالإضافة لمحلات تجارية ومطاعم، وهي من أكثر المناطق الحيوية في القدس".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟