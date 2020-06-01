الاحتلال يخطط لهدم 200 منشأة فلسطينية في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

تخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية فلسطينية في مدينة القدس المحتلة حتى نهاية العام الجاري، في إطار مساعيها لتغيير الملامح العربية للمدينة المقدسة.

وكشف رئيس الغرفة التجارية بالمدينة كمال عبيدات أن بلدية الاحتلال أُخطرت بموافقة لجنة التخطيط بالحكومة الإسرائيلية على إخلاء وهدم نحو 200 منشأة تجارية وصناعية بالمنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف: "تعتبر هذه المنشآت خاصة لتصليح المركبات، بالإضافة لمحلات تجارية ومطاعم، وهي من أكثر المناطق الحيوية في القدس".