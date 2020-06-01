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حرائق تهدد مستودعات الغاز لدى الاحتلال في الكرمل

01 حزيران / يونيو 2020 06:05

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فلسطين المحتلة - الرأي

اشتعلت نيران اليوم الاثنين، في أحراش الكرمل في المنطقة المحاذية لمستوطنة "كريات حروشت"، داخل فلسطين المحتلة، فيما امتدت الحرائق لتصل إلى مستودع للغاز الطبيعي بالقرب من مستوطنة "كريات طبعون".

ونشرت الإعلام العبري أن عشرات السيارات والطواقم تعمل بإسناد من 8 طائرات إطفاء على إخماد الحريق في جبال وأحراش الكرمل بـ "كريات حروشت".

ولفت أن النيران تمتد بسرعة لاتجاه الشرق والجنوب بسبب الرياح القوية في المنطقة، حيث تسعى طواقم الإطفاء وتعمل لمنع انتشار ألسنة النيران واقترابها من الأحياء السكنية أو من مجمع الغاز الطبيعي في المنطقة.

وبين أنه مع سرعة انتشار الحرائق في عدة مناطقة ومواقع، تم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة عسفيا ووادي الملح و"يوكنعام"، وذلك كإجراء وقائي.

وذكر المنطقة في شارع 6 بمساره قرب "يوكنعام" والطرقات المؤدية إلى حيفا وشمالي البلاد، شهدت اختناقات مرورية، بينما بعض المحاور تم إغلاقها، حيث تم مطالبة السائقين بعدم التوجه إلى المنطقة والسفر عبر طرق بديلة.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق النفق بالاتجاهين على شارع رقم 6 بمساره قرب "يوكنعام"، كما تم إغلاق شارع رقم 70 المؤدي إلى "تال كشيش"، وكذلك شارع رقم 70 المؤدي إلى "الياغور".

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