وكالة الرأي الفلسطينية حرائق تهدد مستودعات الغاز لدى الاحتلال في الكرمل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطط لهدم 200 منشأة فلسطينية في القدس وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم منشآت في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفلة متأثرة بإصابتها برصاصة طائشة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية 110 حالات وفاة كورونا بصفوف الجالية الفلسطينية بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الأسير "سامي جنازرة" إلى "عزل عسقلان" وكالة الرأي الفلسطينية 185 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني بمنصات التواصل في مايو وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يُشكل وحدة استخبارتية جديدة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يرتكب 36 انتهاكاً بحق الصيادين خلال مايو
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مشعل يدعو لاستئناف أساطيل كسر الحصار عن غزة

01 حزيران / يونيو 2020 07:48

خالد-مشعل-1
خالد-مشعل-1

فلسطين المحتلة - الرأي

دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل إلى مواصلة إرسال الأساطيل لرفع الحصار عن غزة كونه لازال تحت الحصار.

وشدد مشعل خلال لقاء نظمته هيئة " IHH" التركية بالذكرى العاشرة لأسطول الحرية وشهداء سفينة مرمرة، على ضرورة أن يكون شعار تلك الأساطيل كسر الحصار والدفاع عن القدس والأقصى، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وقال "نستذكر بكل فخر واعتزاز ووفاء الشهداء الأعزاء العشرة الذين اتجهوا نحو فلسطين لكسر الحصار عن قطاع غزة، وضحوا بأرواحهم في سبيل القيم والإنسانية".

وطالب بمواصلة تلك مسيرة الأساطيل البحرية والأهداف التي انطلقت من أجلها، مشيرًا إلى أن غزة ما زالت تحت الحصار وشعبنا تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن صفقة القرن تستهدف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى وضم الضفة الغربية وغور الأردن والتآمر على حق عودة اللاجئين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟