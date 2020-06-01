مشعل يدعو لاستئناف أساطيل كسر الحصار عن غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل إلى مواصلة إرسال الأساطيل لرفع الحصار عن غزة كونه لازال تحت الحصار.

وشدد مشعل خلال لقاء نظمته هيئة " IHH" التركية بالذكرى العاشرة لأسطول الحرية وشهداء سفينة مرمرة، على ضرورة أن يكون شعار تلك الأساطيل كسر الحصار والدفاع عن القدس والأقصى، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وقال "نستذكر بكل فخر واعتزاز ووفاء الشهداء الأعزاء العشرة الذين اتجهوا نحو فلسطين لكسر الحصار عن قطاع غزة، وضحوا بأرواحهم في سبيل القيم والإنسانية".

وطالب بمواصلة تلك مسيرة الأساطيل البحرية والأهداف التي انطلقت من أجلها، مشيرًا إلى أن غزة ما زالت تحت الحصار وشعبنا تحت الاحتلال.

وأشار إلى أن صفقة القرن تستهدف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى وضم الضفة الغربية وغور الأردن والتآمر على حق عودة اللاجئين.