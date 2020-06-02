هونتيلار يسجل أفضل هدف فى تاريخه بشباك ريال مدريد

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع، "جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الهولندي كلاس يان هونتيلار، واحدا من أفضل الأهداف فى مسيرته ومن أفضل الأهداف التى سجلت فى مسابقة دوري أبطال أوروبا فى نسختها الحديثة، وجاء هذا الهدف قبل 6 سنوات مع فريقه شالكه الألماني فى شباك فريقه السابق ريال مدريد.

الكرة جاءت لهونتيلار عرضية من الناحية اليسرى، ليسددها على الطائر بشكل رائع داخل الشباك وبقوة شديدة، لم يستطع العملاق ايكر كاسياس التعامل معها.

هونتيلار لم يستطع الاحتفال بشكل كافٍ بالهدف، حيث جاء فى الدقيقة الأخيرة من المباراة بعدما أمطر كريستيانو رونالدو ورفاقه شباك الفريق الألماني بستة أهداف لتنتهي المباراة بنتيجة 6-1، إلى جانب حرصه على عدم الاحتفال أمام جماهير فريقه السابق.

المباراة أقيمت فى المانيا بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2014 وانتهت بخسارة رفاق هونتيلار 6-1 قبل الخسارة إيابا في ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بنتيجة 3-1، وهو الموسم الذى أحرز فيه الفريق الملكي اللقب العاشر في تاريخه، بالنهائي الشهير ضد أتلتيكو مدريد.

هونتيلار سبق له اللعب بقميص ريال مدريد موسما واحدا فقط فى عام 2009 قبل رحيله إلى ميلان الايطالي والذى لعب له ايضا موسما واحدا، قبل الانتقال إلى شالكه والاستقرار هناك لمدة 7 سنوات ثم العودة إلى مسقط رأسه من خلال أياكس.