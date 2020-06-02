فاسكيز: لقاء إيبار بداية 11 نهائى متبقى أمام ريال مدريد للفوز بالليجا

أكد لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسبانى، أن الفريق الملكى يسعى للوصول إلى أفضل حالات من الجاهزية استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الإسباني في الموسم الجارى 2019-2020، والمقرر له يوم 11 يونيو الجارى بعد توقف دام حوالى 3 أشهر، بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال فاسكيز في تصريحاته للموقع الرسمى لنادى ريال مدريد "كرة القدم هي جوانب مختلفة مثل الحالة البدنية، المهمة للغاية، وكذلك الذهنية. المزيج بين الأمرين هو الذي يجعلنا قادرين على الوصول بأفضل حال إلى بداية الليجا".

أضاف لاعب ريال مدريد "المباراة ضد ايبار ستكون نقطة البداية لتلك المباريات النهائية الـ11 المتبقية وآمل أن نفوز بها جميعاً ونحصد لقب الدوري الإسباني".

وتحدث فاسكيز عن الحصة التدريبية الجماعية الأولى التي خاضها اللاعبين الاثنين، قائلا "هذا ما نحبه جميعاً، التدريبات التي تشمل جميع الزملاء مع الاستمتاع بكرة القدم. نحن نتدرب استعداداً لبدء الليجا".

وكان فريق ريال مدريد الإسبانى، خاض تدريباته الجماعية الأولى تحت قيادة المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، الاثنين، بعد غياب نحو 82 يوماً إثر توقف النشاط الكروى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن الفريق الملكى بدأ الأسبوع الرابع من التدريبات، الذى شهد عمل زيدان مع الفريق بأكمله للمرة الأولى منذ 11 مارس الماضي، بموجب المعايير الصحية الصارمة للبروتوكول الذى وضعته رابطة الليجا بسبب جائحة "كوفيد 19".

وأضاف الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن اللاعبين أجروا الجزء الأول من الحصة مع تدريبات بدنية مكثفة، ثم تابعوا مع تدريبات فردية وجماعية مع الكرة والتسديد على المرمى، ثم فى الختام، أقيمت مباراة 12 لاعبا ضد 12.

وأشار الموقع إلى أن ناتشو تدرب بشكل منفرد على العشب بينما يواصل يوفيتش برنامجه التأهيلي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 56 نقطة، خلف غريمه التقليدى برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة.