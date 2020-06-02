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المستشار عابد يلتقي قضاة التنفيذ لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة

02 حزيران / يونيو 2020 07:20

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غزة-الرأي

التقى المستشار محمد عابد الاثنين في ديوانه بقصر العدل قضاة التنفيذ في المحاكم النظامية لبحث آليات عودة العمل في دوائر التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مستمعا إلى التحديات التي تواجه دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية، وآليات التعامل مع الأقساط المستحقة على المدينين خلال الفترة الاستثنائية، وتعطل بعض الأعمال في الأشهر السابقة لا سيما أوامر الحبس، و أوامر الحبس السابقة والمتراكمة، وإيجاد ربط إلكتروني مع مكاتب التنفيذ في الشرطة لمعرفة الأوامر المنفذة وتكرار أوامر الحبس،  والقضايا القديمة ومعالجتها والاعتراضات والجلسات والإشكالات.

و أشار عابد إلى ضرورة التحضير استعدادًا للعودة للعمل وفقًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمات في المجلس وتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية والتعميمات الإجرائية ذات الشأن بالإجراءات الاحترازية ، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، وعدم الإضرار بالمصلحة العامة.

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