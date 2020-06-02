لوك شو يختار آشلى كول مثله الأعلى: تمنيت أن أكون مثله

اختار لوك شو، الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، آشلى كول نجم منتخب إنجلترا وأندية آرسنال، تشيلسي وروما السابق باعتباره مثله الأعلى، حيث قال اللاعب صاحب الـ24 في تصريحاته للموقع الرسمى للشياطين الحمر: "بالطبع كنت سأختار ظهير أيسر، وهو واحد من الذين شاهدتهم كثيراً".

أضاف لوك شو "بالنسبة لي، هو من أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيسر: آشلي كول. شاهدته كثيراً، وكنت أريد أن أكون مثله. كنت محظوظ حين ذهبت لأحد معسكرات المنتخب معه وكان أمر رائع أن أكون بجوار لاعب أحببته جداً وكان مثلي الأعلى".

وواصل لاعب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلا: "الفريق الذي لدينا فريق رائع، الجميع يحبون بعضهم البعض ونريد أن ندفع أنفسنا للمزيد من النجاح والبطولات" موضحا "في الناحية الأخرى، أنتظر أن أحتفل يوماً ما مع عائلتي وأصدقائي في المستقبل".

واختتم لوك شو تصريحاته: "ما يحمسنا هو حجم النادي الكبير ونجاحاته السابقة، رأينا كيف تكون الأجواء حين يفوز الفريق بألقاب ونريد الوصول لتلك المرحلة كي نحفز الشباب، كما كنت أتحفز أنا، حين نشاهد يونايتد يفوز ببطولة".

وقدم آشلي كول مسيرة كبيرة في كرة القدم حيث مثل منتخب بلاده إنجلترا في 107 مباريات رسمية دولية قبل اعتزاله دولياً بشكل رسمي عام 2014.

ولعب آشلي كول 385 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقمصان آرسنال، كريستال بالاس وتشيلسي قبل أن يرحل عن البريميرليج وينضم إلى روما الإيطالي عام 2014 ومنه إلى لوس أنجلوس جالاكسي عام 2016 قبل أن يختتم مسيرته مع ديربي كاونتي.

وتوج آشلي كول بالعديد من البطولات أهمها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا مرة، لقب الدوري الأوروبي مرة بالاضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات