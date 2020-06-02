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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدًا

02 حزيران / يونيو 2020 08:30

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية إن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع  ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض  ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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