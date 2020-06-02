غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2518) الثلاثاء 2/5/2020

أخبار فلسطينية﻿

“ حماس”: عدم محاسبة قوات الاحتلال دفعها لارتكاب مزيد من الجرائم

استعدادات فلسطينية وإسرائيلية لشهر «صعب»

110 فلسطينيين قضوا بفيروس كورونا حول العالم

رصد 36 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصيادين بمايو

قاسم: عدم معاقبة الاحتلال على جرائمه دفعه لارتكاب المزيد

مجلس الوزراء الفلسطيني يناشد العالم للتصدي لقرار الضم

حماس: استعدادات الاحتلال للضم يتطلب توحيد الفلسطينيين

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يشكو للشرطة تهديدات بقتله... للمرة الثالثة

مطالبات بإغلاق المدارس في إسرائيل بعد إصابات جديدة

"غانتس" يوعز لجيش الاحتلال الاستعداد للتعامل مع تبعات الضم

معاريف: غضب في الخارجية الإسرائيلية من سياسة استفراد نتنياهو لنفسه بقضية "الضم"

مسؤول إسرائيلي: الإدارة الأميركية غير متحمسة لتطبيق السيادة

الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على القانون النرويجي

98 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

إصابة موظف في مكتب نتنياهو بكورونا

اخبار دولية

أمنستي: الفلسطينيون تحت الاحتلال عالقون في نظام مهيمن

الاتحاد الدولي للنقابات يدين خطة الضم الإسرائيلية

نيويورك تايمز: ضم الضفة الغربية انتهاك وقح للقانون الدولي

أخبار عربية

تقرير: الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع «إسرائيل

الإمارات: ضم اسرائيل لأراض فلسطينية يمثل "انتكاسة" لعملية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الأسير جنازرة يواصل المعركة ضد السجان بأمعائه الخاوية لليوم الـ 22 على التوالي..…

اتفاق فلسطيني على استمرار صرف البنوك مخصصات الأسرى وذوي الشهداء لحين تشكيل بنك…

الرئيس الفلسطيني يجتمع بخلية الأزمة ودعوات رسمية لتصعيد المقاومة السلمية

تشييع غاضب لجثمان الشهيد إياد الحلاق في القدس المحتلة- (فيديو)

الشرق الأوسط

نتنياهو يشكو للشرطة تهديدات بقتله... للمرة الثالثة

التدابير الصحّية وقرارات «الضمّ» تعمّق أزمة المعيشة في فلسطين

مطالبات بإغلاق المدارس في إسرائيل بعد إصابات جديدة

الخليج الإماراتية

تقرير: الأردن لا يستبعد وقف التنسيق العسكري وأمن الحدود مع «إسرائيل

الأهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف أراضي الفلسطينيين شرق غزة

إدانة فلسطينية لمخطط الاحتلال الإسرائيلي لهدم 200 منشأة في القدس

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أحكاما على 3 أسرى فلسطينيين بينهم فتيان

مؤذن المسجد الأقصي يصف لـ«الشروق» أجواء أول يوم صلاة بعد إغلاق كورونا

الغد الأردنية

مجلس الوزراء الفلسطيني يناشد العالم للتصدي لقرار الضم

الشرق القطرية

منظمة فلسطينية: 36 انتهاكاً إسرائيلياً بحق صيادي غزة

محادثات سرية بين إسرائيل والسعودية حول القدس

مقال مثير لكاتب سعودي يستدعي تدخل الخارجية الإسرائيلية.. ماذا قال؟

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

98 إصابة جديدة بكورونا لدى الاحتلال بينهم موظف في مكتب نتنياهو

"القدس الدولية" تدعو الأردن لعدم تمرير مخططات تغيير الوضع القائم بالأقصى

الاحتلال يعتقل الشيخ إياد ناصر بعد استدعائه لمقابلة المخابرات

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في "جبل المكبر"

حالة وفاة جديدة بكورونا لفلسطيني في الولايات المتحدة

طلبة النجاح يطلقون حملة للمطالبة بالإفراج عن زميلهم من سجون السلطة

محاكم الاحتلال تصدر أحكاما جائرة على فتيان وشاب من "يعبد"

تظاهرات غاضبة في أراضي 48 ضد جرائم الاحتلال

الاحتلال يقتحم الأغوار الشمالية ويهدم "بركسات" زراعية

القدس المحلية

الطفل دوابشة سيدلي بشهادته ويواجه قاتل عائلته حرقًا

سفارتنا بالقاهرة: تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا

عودة يهاجم أوحانا ويصفه بالقاتل على خلفية إعدام الشهيد الحلاق

حالة وفاة ثانية لفلسطيني بمصر إثر إصابته بكورونا

بلدية بيت لحم تُنهي أعمال تأهيل "دوار تشيلي" ومقطع من شارع

قرار بالاعتقال الإداري 4 أشهر للأسير شاكرة عمارة

الأسير علي عبيات يدخل عامه الثامن عشر خلف القضبان

تشييع جثمان الطفلة قراعين التي أصيبت برصاصة طائشة

الحياة الجديدة

الجنود وثقوا وهم يلقون قنابل الغاز المسيل على البيت ويثقبون اطارات

الاتحاد الدولي للنقابات يدين خطة الضم الإسرائيلية

اشتية يؤكد استكمال الخطط المتعلقة بوقف الاتفاقيات

​الأيام

»مسؤولون إسرائيليون يرجحون تأجيل تنفيذ عملية الضم

»"كورونا".. شكل آخر من التحديات تجاوزته طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

»مطالبة المجتمع الدولي بالضغط لمحاكمة قتلة المسعفة النجار

»صنف جديد من الفلفل الحار غزير الإنتاج ومقاوم للأمراض في غزة

وكالة صفا

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من نابلس

أحكام جائرة وغرامات مالية بحق 3 أسرى من جنين

جيش الاحتلال يوصي بالاستعداد لضم المستوطنات

دعوة لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأشخاص ذوي الإعاقة

دعوة لتحييد "لجان الطوارئ" عن الاعتبارات التنظيمية والعائلية

الاحتلال يهدم منشآت بالأغوار الشمالية

أوقاف غزة تقرر فتح المساجد لصلاة الجماعة بدءًا من فجر الأربعاء

الأحمد: عباس يترأس اجتماعا لخلية الأزمة غدا لمتابعة الرد على خطة الضم

برهوم: قتل "الحلاق" والأمريكي "فلويد" يعكس ثقافة الكراهية والعنصرية

وكالة الرأي الفلسطينية

الشرطة بغزة تضبط المتهمين بحادثة إطلاق النار أمس

مشعل يدعو لاستئناف أساطيل كسر الحصار عن غزة

مسؤول إسرائيلي: غادرنا غوش قطيف واستقبلنا الصواريخ بتل أبيب

الشرطة تصرح بشأن حادثة إطلاق النار بمدينة غزة

حرائق تهدد مستودعات الغاز لدى الاحتلال في الكرمل

الاحتلال يخطط لهدم 200 منشأة فلسطينية في القدس

الصحة بغزة: لا إصابات كورونا جديدة في القطاع

فلسطين اليوم

"إسرائيل" تدرس عدم السماح لأبو مازن بالخروج من رام الله بدون تنسيق أمني

الصحة تسحب عينات لنحو1400 مستضاف لإنهاء الحجر الصحي لهم

السفارة الفلسطينية تعلن آخر موعد التسجيل للراغبين المتواجدين في مصر بالعودة إلى الضفة المحتلة

رام الله: الشرطة تسحب رخص قيادة من 50 شخص لم يلتزموا بالاجراءات الاحترازية

ارتفاع إصابات "كورونا" في (إسرائيل) وتحقيق وبائي يكشف أن موظف مصاب

الاحتلال يبلغ السلطة بعدم السماح لاجهزتها المسلحة بالتنقل دون تنسيق أمني

سما نيوز

ليبرمان: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة تأتي في إطار "الغوغائية والأكاذيب"

التنمية بغزة تدعو لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأشخاص ذوي الإعاقة

منتدى الإعلاميين يدين المطالبة الإسرائيلية بطرد رسام كاريكاتير برتغالي انتقد نتنياهو

عرب 48

العفو الدولية: القضاء الإسرائيلي "صفعة قاسية على وجه العدالة وحقوق الإنسان"

أمن السلطة يداهم منازل ويعتقل أستاذا وطالبا جامعيا

الاحتلال يهدم ويصادر منشآت زراعية بالأغوار ويقتحم سبسطية الأثرية

وكالة وفا

الرئيس يهاتف والد الشهيد إياد الحلاق معزيا

السفير طوباسي يطلع الأمين العام للحزب الشيوعي اليون

الهيئات المحلية في القدس ترفض التواصل مع الاحتلال رغ..

الأردن: "فلسطين النيابية" تبحث آخر المستجدات..

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