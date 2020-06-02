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علماء يطورون طلاء للدروع من قشر الجمبرى لحماية الجنود من الرصاص والغاز

02 حزيران / يونيو 2020 08:44

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يطر باحثون أمريكيون طلاء لجعل الدروع الواقية منيعة ضد الرصاص والليزر والميكروبات وحتى الغاز السام  من نفس مادة قشور الجمبرى، وهى الكيتين التى تعد مادة طبيعية قوية تشكل هياكل القشريات وتحمى أجنحة الفراشات وتوجد فى خلايا الفطر.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، المواد عبارة عن بوليمر موجود بشكل طبيعى، وبالتالى قابل للتحلل، والذى يوفر الأمل كبديل صديق للبيئة للمواد البلاستيكية.

ويأخذ العلماء الكيتين، ويغيرون هيكله الكيميائى لجعله قويًا للغاية، ويستخدمون الطباعة ثلاثية الأبعاد لصنع معدات وقائية محسنة.

وقد تم تمويل البحث من جامعة هيوستن من خلال منحة بقيمة 660.000 دولار من وزارة الدفاع الأمريكية.ويتكون الكيتين من الجلوكوز، وهو الجزيء الذى يوفر الطاقة فى جميع الكائنات الحية تقريبًا، ويوجد فى جدران الخلايا للمفصليات والفطريات.

وتطورت هذه المجموعات لاستخدام الكيتين بطريقة مماثلة لكيفية تطور النباتات لاستخدام السليلوز لتوفير الصلابة والقوة فى جدران الخلايا.

وليس للثدييات جدران خلوية، مع وجود غشاء رقيق يحمى الخلية فقط، ومع ذلك فإن بعض الكائنات الحية لديها جدران خلوية، وهى مصنوعة من الكيتين أو السليلوز.

وقال الامجير كريم أستاذ الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية ومؤلف البحث: "ماذا لو تمكنا من معالجة هذه المواد للوصول بها إلى مستوى معين من الأداء، حتى نتمكن من القيام ببعض الأشياء الجيدة حقًا فى عالم البلاستيك، فستكون قابلة للتحلل حسب التصميم، حتى يتمكنوا من التحلل والعودة إلى الطبيعة الأم."

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