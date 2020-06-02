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تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قلقيلية

02 حزيران / يونيو 2020 08:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قلقيلية - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في قرية عزون العتمة بمحافظة قلقيلية.

وأفادت الوزارة، بأن الإصابتين الجديدتين هما لطفل يبلغ من العمر عامين، وسيدة 25 عاماً، جراء مخالطتهما لمصابين سابقين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 630، من بينها 5 حالات وفاة و527 حالة تعافي.

وتتوزع الإصابات على محافظات القدس 23 حالة، والخليل 17 حالة، وقلقيلية 16 حالة، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 42 حالة.

وتبلغ نسبة حالات التعافي 84% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، فيما يبلغ عدد المتواجدين في الحجر المنزلي 19721 مواطناً ومواطنة.

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