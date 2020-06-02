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تلسكوب الصين العملاق يبدأ البحث عن الكائنات الفضائية فى سبتمبر

02 حزيران / يونيو 2020 08:47

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ستقدم الصين قريبًا مساهمة كبيرة فى البحث عن الحياة خارج كوكب الأرض، حيث تقول صحيفة "ساينس آند تكنولوجى ديلي" اليومية (عبر تشاينا تك سيتي) إن التلسكوب الكروى ذى الفتحة البالغ طولها خمسمائة متر، أو FAST، سيبدأ فى البحث عن إشارات غريبة من الكائنات الفضائية فى سبتمبر.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد دخل التلسكوب الخدمة رسميًا للعلوم العامة فى يناير الماضى، ولكنه تلقى بعض الترقيات التى يمكن أن تقلل من التداخل وتساعد فى البحث، ويبلغ قطر FAST حوالى 500 متر.

 وفى حين أن هناك بعض "إشارات الخارجية المرشحة المثيرة للاهتمام"،  فإنه من غير المتوقع أن يأتى أى منها من الحياة الذكية، فعادة تأتى الإشارات الراديوية المميزة من النجوم النابضة أو الرشقات الراديوية السريعة العشوائية.

 ومع ذلك، إذا كان هناك أجانب يبثون إشارات راديو (وهم قريبون بما يكفى لاستقبالهم)، فإن عمل FAST سيزيد من فرص استلامنا لها.

على جانب أخر أعلنت وكالة ناسا أنها ستطلق اسم تلسكوب المسح الميداني بالأشعة تحت الحمراء (WFIRST) للفضاء العميق على اسم نانسي جريس رومان، وهي واحدة من أولى النساء اللائي يعملن في الوكالة وشخصية محورية في تطوير تلسكوب هابل، والتي تلقب بـ "أم تلسكوب هابل"، ومن المقرر إطلاق التلسكوب في منتصف عام 2020.

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