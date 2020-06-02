وكالة الرأي الفلسطينية "السراج " يتفقد محطة تحلية مياه البحر شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية تلسكوب الصين العملاق يبدأ البحث عن الكائنات الفضائية فى سبتمبر وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون طلاء للدروع من قشر الجمبرى لحماية الجنود من الرصاص والغاز وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2518) الثلاثاء 2/5/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وانخفاضها غدًا وكالة الرأي الفلسطينية Zoom يكشف عن تحديث جديد يوفر ميزة تشفير الاجتماعات وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: البراكين فى المريخ تطلق الطين وليس الحمم البركانية وكالة الرأي الفلسطينية عزل الملابس المستعملة بالمحلات عدة أيام لا يمنع عدوى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية فوائد تناول سمك التونة على صحة جسمك
أخبار » الأخبار الحكومية

برفقة مياه بلديات الساحل

"السراج " يتفقد محطة تحلية مياه البحر شمال القطاع

02 حزيران / يونيو 2020 08:51

"السراج " يتفقد محطة تحلية مياه البحر شمال القطاع

غزة-الرأي

تفقد رئيس  بلدية غزة د. يحيى السراج، برفقة رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل د. ماجد أبو رمضان، محطة تحلية مياه البحر شمال قطاع غزة، ويطلعان على آلية عمل المحطة وقدرتها الانتاجية.
وشارك في الزيارة عن البلدية مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومستشار المياه والصرف الصحي م. ماهر سالم، وعن المصلحة المدير العام م. منذر شبلاق. 
وأكد د. السراج أن البلدية تسعى جاهدة لتحسين واقع  المياه كما ونوعا في مدينة  غزة، بالتعاون مع كافة المؤسسات الشريكة وفي مقدمتها مصلحة المياه، من خلال تنفيذ  مشاريع تطويرية استراتيجية كإنشاء محطة التحلية وخزانات المياه وشبكات جديدة وافتتاح  آبار في مناطق مختلفة.
يذكر أن محطة تحلية مياه البحر شمال مدينة غزة من المقرر أن تقوم بتحلية وضخ 10 آلاف كوب من مياه البحر يوميًا، ما سيساهم في تحسين واقع المياه في المدينة، ولا سيما بعد خلطها بمياه مقبولة الملوحة في الخزانات الجديدة لمضاعفة الكمية.

101190962_3087167281372930_4472356630805086208_n 102379150_3087167778039547_5997688504765644800_n 85092116_3087167608039564_3130213397010841600_n 79382427_3087167601372898_8289603703837556736_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عطاء فلسطين" نفذت حملة "رمضان يجمعنا بالحب والعطاء" في ظل جائحة كورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟