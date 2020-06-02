"السراج " يتفقد محطة تحلية مياه البحر شمال القطاع

غزة-الرأي

تفقد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، برفقة رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل د. ماجد أبو رمضان، محطة تحلية مياه البحر شمال قطاع غزة، ويطلعان على آلية عمل المحطة وقدرتها الانتاجية.

وشارك في الزيارة عن البلدية مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومستشار المياه والصرف الصحي م. ماهر سالم، وعن المصلحة المدير العام م. منذر شبلاق.

وأكد د. السراج أن البلدية تسعى جاهدة لتحسين واقع المياه كما ونوعا في مدينة غزة، بالتعاون مع كافة المؤسسات الشريكة وفي مقدمتها مصلحة المياه، من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية استراتيجية كإنشاء محطة التحلية وخزانات المياه وشبكات جديدة وافتتاح آبار في مناطق مختلفة.

يذكر أن محطة تحلية مياه البحر شمال مدينة غزة من المقرر أن تقوم بتحلية وضخ 10 آلاف كوب من مياه البحر يوميًا، ما سيساهم في تحسين واقع المياه في المدينة، ولا سيما بعد خلطها بمياه مقبولة الملوحة في الخزانات الجديدة لمضاعفة الكمية.