الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة بينهم نائب بالتشريعي

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 14 مواطنا خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين من محافظة جنين ومخيمها، وهم: النائب بالمجلس التشريعي الشيخ خالد سليمان، والأسير المحرر عماد أبو الهيجا، ومحمد النبهان، وأحمد ومحمد عزمي نشرتي.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 5 مواطنين أيضا من نابلس، وهم: الأسير المحرر أحمد عواد، داود صالح، أيوب عصيدة، كرم عيسى داود، ولؤي تيسير دويكات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من رام الله الأسير المحرر خلدون البرغوثي من بلدة كوبر شمالا، والشاب عهد الريماوي من بيت ريما غرب رام الله.

ومن سلفيت، اعتقلت القوات الشابين خليل فؤاد أبو يعقوب، وعلي محمود القاق من بلدة كفل حارس.