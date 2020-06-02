الاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، (20) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة بينهم محررون وطفل

وقال نادي الأسير، إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات من نابلس وهم: أحمد يوسف عواد، وداود خالد صالح، وأيوب عصيدة من بلدة تل، وكرم عيسى داود، ولؤي تيسير دويكات وكلاهما من بلدة بيتا.

ومن جنين، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين وهم: محمد عزمي النشرتي، وعماد جمال أبو الهيجاء، وفتحي محمد العتوم، ومحمد النبهان وجميعهم من مخيم جنين، بالإضافة إلى المحرر والنائب السابق الشيخ خالد سليمان.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من عدة بلدات قضاء رام الله البيرة وهم: عهد حازم الريماوي (18 عاماً) وهو من بلدة بيت ريما، والمحرر خلدون البرغوثي من بلدة كوبر، وقصي عمر خراز (18 عاماً) من سلواد.

ومن القدس اُعتقل كل من: المواطن محمد بدر من بلدة أبو ديس، والطفل روحي الجبار (13 عاماً)، وضياء أيمن عبيد وهما من بلدة العيساوية، علاوة على حسام سدر الذي جرى اعتقال من المسجد الأقصى.

يُضاف إلى المعتقلين المواطنين خليل فؤاد يعقوب (24 عاماً)، وعلي محمود القاق (22 عاماً) وكلاهما من بلدة كفل حارس في محافظة سلفيت، ومواطن آخر من بلدة قفين في طولكرم وهو فتحي أحمد هرشة (26 عاماً).