التنمية البشرية بالصحة تختتم برنامج تدريب الكوادر الصحية للتعامل مع كوفيد 19

غزة-الرأي

اختتمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية برنامج بناء قدرات القطاع الصحي خلال فترة حالات الطوارى للتعامل مع كوفيد 19 والذي يتم تمويله من منظمة الصحة العالمية وتنفيذ مؤسسة أطباء العالم فرنسا .

بدوره، أكد أ.محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ان هذا البرنامج يأتي ضمن توجيهات وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش وضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتدريب الكوادر ونشر ثقافة مكافحة العدوى يتبعها مناورة حقيقية لتحقيق مدى الجهوزية والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا(كوفيد19).

وأوضح انه تم الانتهاء من تدريب ٧ مجموعات بواقع ٢٥٠ متدربا من الكوادر العاملة تم تدريبهم في مراكز الفرز التنفسي (المدارس) قدمه فريق متكامل من وزارة الصحة ومنظمة اطباء العالم فرنسا وذلك في إطار الاستعداد والجهوزية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أ. نوفل ان النجاح والجهد منسوب لجميع الجهات الداعمة والمشاركة في البرنامج كل من منظمة أطباء العالم فرنسا، والطواقم العاملة بالوزارة في الرعاية الأولية ولجان مكافحة العدوى.

من جانبه ، بيّن د. محمود الحناوي ممثلا عن منظمة اطباء العالم فرنسا MDM ، في كلمته ان الهدف من البرنامج تعزيز استجابة الطواقم الطبية وغير الطبية العاملة في مراكز الفرز التنفسي في جميع المحافظات، مقدما شكره للإدارة العامة لتنمية القوى البشرية وللطواقم التدريب في مكافحة العدوى على تعاونهم خلال فترة التدريب.

وتابع ان التدريب تبعه مناورات طبية حيث تم عمل مناورتين في كل من مركز الكرمل بغزة وفي محافظة الشمال، وجاري التحضير خلال الأيام القادمة لتنفيذ مناورات في كل من محافظة الوسطى وخانيونس ورفح.

كما قدم كل من أعضاء فريق سلامة المرضى ومكافحة العدوى أ.كامل الأسمر وأ.سليمان العديني محاضرات نظرية حول الممارسات الصحية وطرق مكافحة العدوى وكيفية التعامل مع الواقيات الشخصية